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Akbank’tan öğrenciye destek! Acil nakit ihtiyacı olan öğrencilere özel fırsat!

Akbank’tan öğrenciye destek! Acil nakit ihtiyacı olan öğrencilere özel fırsat geldi! İşte Akbank öğrenci kampanyası detayları...

Akbank’tan öğrenciye destek! Acil nakit ihtiyacı olan öğrencilere özel fırsat!

Her kalemde gelen zamlar yalnızca aileleri değil, birçok kesimi etkiliyor. Öğrenciler de maddi sıkıntılardan nasibini alan bir grup. Çeşitli kampanyalar genellikle çalışanlar, sigortalılar, emekliler için çıkarılırken Akbank güzel bir kampanya ile gündeme geldi. Geçinmekte zorluk yaşayan öğrenciler için Akbank 400 TL kazanma fırsatı sundu. Peki, öğrenciler 400 TL’yi nasıl alacaklar? İşte detaylar... 


Üniversite öğrencilerine yönelik bir kampanya başlatan Akbank, bu çerçevede daha önceden bankada hesabı olmayan 18 – 25 yaş aralığındaki gençler için 400 TL verecek. Gençler, Akbank hesabı oluşturarak müşteri olmaları karşılığında 400 TL kazanacak. Mart ayı boyunca geçerli olacak bu kampanyada ek bir sürpriz daha mevcut. Peki, Akbank müşterisi olmak için öğrenciler nereden başvuru yapacak?  


Akbank “Yeni Nesil” hesap başvurusu ile 400 TL  


Akbank öğrencilere verdiği 400 TL ödeme için yalnızca daha önceden Akbank hesapları yoksa açarak müşterileri olmalarını istiyor. Bunun için başvuru ise günümüzde çok kolay. İnternet üzerinden “Yeni Nesil” hesap açabilir ya da mobil uygulamayı kullanabilirler. Ayrıca en yakın şubeye giderek destek almak da bir seçenektir. Elini hızlı tutup Mart sonuna kadar başvuran Akbanklı öğrenci 400 TL ödeme almaktadır. 


Öğrenci kredi kartı nasıl alınır? 


Akbank öğrenci kredi kartı almak isteyen öğrencilere kampanya kapsamında Axess Öğrenci kartı da sağlanmaktadır. 2023 Mart sonuna kadar Akbanklı olarak öğrenciler 400 TL kazanmalarına ek olarak öğrenci kredi kartı başvurusu da gerçekleştirebilmektedir.  


Akbank öğrenci kredi kartı başvurusu için Juzdan app ya da mobil bankacılıktan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Davet et kazan kampanyasından yararlanan öğrenciler, ayrıca 250 TL chip para kazanmaktadır.  


Akbank 400 TL chip para nasıl kazanılır? 


Akbank 400 TL chip para kazanacak olan öğrenciler 31 Mart 2023 tarihine kadar Akbank müşterisi olduktan sonra ilk kez Axess Öğrenci kartı başvurusu yapmalıdır. Sonrasında yapılacak her 250 TL üzeri harcama için 100 lira toplamda 400 lira chip para kazanılmaktadır. 18 – 30 yaş arasındaki öğrenciler katılarak aldıkları chip paraları Juzdan app ile nakte çevirebilecektir. 

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