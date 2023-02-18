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Akbank'tan emekliyi mutlu edecek duyuru! 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL, 7.000 TL trink diye emeklinin hesabına yatacak

Akbank'tan yine çok konuşulacak kampanya. Emekliler mutlu olacak. Çünkü Akbank şubat ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi.

Akbank'tan emekliyi mutlu edecek duyuru! 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL, 7.000 TL trink diye emeklinin hesabına yatacak

Akbank'ın kampanyalarının ardı arkası kesilmiyor. Emekli vatandaşlara özel fırsatlar sunan Akbank, Şubat ayı promosyon ücretleri konusunda da müjdeyi verdi. Akbank şubat ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Peki Akbank şubat ayı emekli promosyon ödemesi ne kadar? Akbank ne kadar emekli promosyonu verecek? Akbank Şubat ayı güncel emekli promosyon rakamları haberimizde…

Emekli promosyon ücretleri son 2 yılın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Özellikle EYT yasasının da gündeme gelmesi ile birlikte promosyon yeniden konuşulmaya başlandı. Özellikle Mart ayında milyonlarca EYT'linin emekli olacak olması bankalar için yeni bir fırsat yarattı. Bu sebeple bankalar şimdiden ücretlerini güncellemeye başladı. Bugün de bir yeni güncelleme haberi Akbank'tan geldi. Akbank 5500 TL ve üstü maaş alan tüm emeklilere ödediği promosyon rakamlarında artış yapmaya karar verdi. Peki, Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2023 Şubat ayı Akbank emekli promosyon tutarları ve detaylar haberimizde...

AKBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERECEK?

Türkiye’de mevcut 13.5 milyon emekli bulunuyor. Buna ek olarak EYT yasası ile birlikte Mart ayında 2,5 milyon kişi emekli olacak. Yani böylece emekli kişilerin sayısı 16 milyona yaklaşmış olacak. Bankalarda bu durumda emeklilere verecekleri ücretleri güncelledi ve arttırdı. Türkiye'nin en köklü özel bankalarından olan Akbank, yeni emekli promosyon tutarlarını duyurdu. Akbank'ın emekliye vereceği promosyon ücretleri şöyle:

0 ile 3.499 TL maaş aralığına sahip olan emeklilere 4.200 TL,

3.500 TL ile 7.499 TL maaş aralığına sahip olan emeklilere 4.850 TL,

7.500 TL ile 9.999 TL maaş aralığı olan emeklilere 6.250 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 7.000 TL promosyon verilecek.

AKBANK'TAN NASIL EMEKLİ PROMOSYONU ALINIR?

Akbank emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanı sıra genellikle milyonlarca emekli tarafından araştırılan sorular arasında yer alıyor. Akbank'tan promosyon alabilmek için banka şubesinden, mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığından başvuru yapabilirsiniz. Ancak başvuru sırasında yapmanız gerekenlerde var. Akbank maaş promosyonunu 3 yıllık taahhüt karşılığında veriyor. Yani banka ile 3 yıllık maaş sözleşmesi imzalamanız gerekiyor. Eğer maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederseniz 3 gün içinde promosyon ödemesini de alabilirsiniz. Akbank promosyon ödemesi 3 yıllık peşin olarak yapılıyor ve hesaplara geçiyor.

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