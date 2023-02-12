Akbank’tan büyük jest, emekliler şenlendi! Akbank emekli promosyon miktarını güncelledi!

Emekli vatandaşlara jest Akbank’tan geldi. Emeklilere müjdeli haberle gelen Akbank Şubat ayı promosyonlarını güncellediğini açıkladı. Emekli promosyon Şubat 2023 güncellemesi ile Akbank miktarı arttırdı. Akbank emekli promosyon güncel tutarı ne kadar oldu? İşte emekli promosyon miktarı güncellemesi ayrıntıları...



Akbank emekli promosyon güncellemesi



Akbank emekli vatandaşlar için promosyon miktarını güncelledi. Akbank Şubat promosyon miktarı güncellemesi vatandaşları şenlendirecek türden. Her gün bankalar yenilenen promosyon ile alakalı kampanyalar yayınlıyor. Tüm bankalar müşteri çekmek istediği için emekli promosyon miktarı ile alakalı güncellemelerde bulunuyor. Emekli vatandaşlar da bu maddi zorluk yaşanan zamanlarda maaşlarını kendileri için en uygun bankadan almak istiyor.



Vatandaşlar emekli promosyon güncellemeleri konusunda araştırmalar yaparken bankalarda güncellemelerine devam ediyor. Akbank Şubat ayı emekli promosyon tutarında güncellemeye giderek önceki yılın sonunda belirlenen tutarın üzerinde bir artış yaptı. 19 banka ile SGK arasında yapılan protokolde en düşük emekli promosyon tutarını belirlemişti, ancak rekabet arttıkça güncellemeye gidildi. Peki, 2023 emekli promosyon tutarı ne kadar oldu?



Akbank promosyon miktarı ne kadar?



Akbank 2023 promosyon miktarını güncelledi ve emeklilere verilecek olan promosyon için 3 sene taahhüt istedi. En yakın Akbank şubesinden işlemleri kolayca hallederek Akbank promosyon tutarını alabilirsiniz.



Vatandaşların 3 sene taahhüt vermesi durumunda Akbank promosyon miktarı şöyle oldu:



0 ila 3 bin 499 TL maaşa 4.200 TL

3 bin 500 ila 7 bin 499 TL maaşa 4.850 TL

7 bin 500 ila 9 bin 999 TL maaş tutarına ise 6.250 TL

10 binin üzerindeki maaşlara ise 7.000 TL ödeme yapılacak.