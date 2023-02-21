Akbank promosyonu güncelledi! Emeklilere yeni promosyon miktarı belli oldu!

Türkiye’nin köklü bankalarından Akbank, güncel promosyon miktarını açıkladı. 5.500 TL ve üzerinde aylık alan emekliler için promosyon ödemelerindeki güncelleme ile artış sağladı. Akbank promosyon ödemeleri ne kadar? Akbank yeni emekli promosyon miktarı ne kadar? İşte detaylar...



Akbank emekli promosyonu ne kadar?



Akbank maaşını bankasına taşıyan emeklilere promosyon miktarını güncelledi. Yeni promosyon miktarları ise şöyle oldu:



0 ila 3 bin 499 TL arası maaşı olan emekli vatandaşlar 4 bin 200 TL promosyon alacak.

3 bin 500 ila 7 bin 499 TL arasında maaşı yatan emekliler ise 4 bin 850 TL maaş alacak.

7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL maaşı yatan emekliler 6 bin 250 TL promosyon ödemesi alacak.

Maaşı 10 bin TL üzerinde olanlar ise 7 bin TL promosyon alacaklar.



Akbank promosyonu herkese ödüyor



Akbank’ta promosyon yalnızca yeni emekli olmuş kişilere ödenmiyor, aynı zamanda mevcut emekliler de bu fırsattan 3 yıl maaşını bankaya taşıma sözü ile yararlanabiliyor. Teşvik edici promosyonlar ile Akbank emekliler için en iyi seçenek olmaya çalışıyor.



Akbank promosyon başvurusu



Akbank promosyon başvurusunu yapmak için mobil bankacılık, internet şubesi ya da en yakın Akbank şubesini tercih edebilirsiniz. Yapmanız gereken emeklilik bankanız olarak en az 3 senelik maaş sözleşmesini imzalamaktır. Akbank’tan emekli maaşınızı almayı taahhüt ettiğiniz zaman promosyon ödemesi de 3 gün içinde hesabınıza geçmektedir.