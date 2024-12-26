Akbank, İNG, TEB ve Ziraat Bankası gece yarısı duyurdu! Hesabı olana 40.000 TL ödenecek

Akbank, ING, TEB ve Ziraat Bankası, 5.000 TL ile 40.000 TL arasında değişen tutarlarda uygun faiz oranları ve kolay başvuru imkanları sunuyor. İşte detaylar…

Hangi Banka, Hangi Şartlarla Kredi Veriyor?

Bankalar, farklı faiz oranları ve ödeme koşullarıyla ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenliyor. İşte bankalara göre kredi detayları:

ING Bank

Aylık Taksit Tutarı: 2.315 TL

Faiz Oranı: %3,59

Toplam Ödeme: 83.567 TL

Avantaj: Yeni müşterilere özel fırsatlar.

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Aylık Taksit Tutarı: 2.415 TL

Faiz Oranı: %3,84

Toplam Ödeme: 87.166 TL

Avantaj: Hoş geldin kredisi fırsatı.

Akbank

Aylık Taksit Tutarı: 2.533 TL

Faiz Oranı: %4,13

Toplam Ödeme: 91.420 TL

Avantaj: Hızlı onay süreci.

Ziraat Bankası

Aylık Taksit Tutarı: 2.704 TL

Faiz Oranı: %4,54

Toplam Ödeme: 97.571 TL

Avantaj: Kamu bankası güvencesi.

Krediye Nasıl Başvurulur?

Bu kredilere başvurmak isteyenler, bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir ya da şubelerine giderek başvuru sürecini tamamlayabilir.



Kaynaklar:

ING Bank Resmi Web Sitesi

TEB Resmi Web Sitesi

Akbank Resmi Web Sitesi

Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi