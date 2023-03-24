Akbank İnanılmaz Bir Hamle Yaptı! Ramazan Kampanyası Açıklandı! Kaçıran Çok Üzülecek

Juzdan Uygulamasına Kayıt Olmanız Yeterli Olacak

Axess müşterileri bu kampanyaya 30 Nisan'a kadar katılabilir ve her 500 TL'lik market ve yemek alışverişlerinde 50 TL ve toplamda maksimum 300 TL kazanabilir. Ayrıca, 30 Nisan'a kadar Wings sahipleri 750 TL ve üzeri her ikinci market ve yemek alışverişinde 7.500 Mil Puana kadar kazanmakla birlikte maksimum olarak ise 45.000 Mil Puan kazanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için Juzdan uygulamasına hemen katılmanız yeterli olacak. Ayrıca Juzdan, Wings, Axess ve Akbank Kart sahiplerine eksiksiz bir şekilde yüzlerce markada özel çip para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da sunmaktadır.

Akbank %1,99 Faiz Oranıyla Konut Kredisi de Sunacak

Akbank internet sitesinden yeni kampanyasıyla alakalı açıklama yaptı. Açıklamaya göre konut sahibi olmak isteyenlere %1,99 faiz oranıyla konut kredisi sunacağı duyuruldu.

Son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan olaylar neticesinde konut fiyatları istikrarlı bir şekilde yükselmektedir. Bu nedenle ev almak isteyen kişiler, bankaların yürüttüğü konut kredisi kampanyalarını yakından takip etmekte ve kişisel bütçelerine ve almayı düşündükleri konutlara göre en iyisi için başvurmak istemektedir. Peki Akbank'ın sunduğu konut kredisi kampanyasının özellikleri nelerdir? Hangi faiz oranı uygulanacak? Kredi için sunulan vade ne kadar?

Akbank Ev Sahibi Olmak İsteyenlerin Yanında

Akbank 300 bin TL konut kredisi için tüm seçeneklerini duyurdu. Duyuruya göre eğer 300.000 TL konut kredisi için 120 ay vade imkanından yararlanılırsa aylık faiz oranı yüzde 2.05 olarak karşımıza çıkıyor. 300 bin TL konut kredisi için 60 ay vade seçeneği kullanıldığında aylık faiz oranı yüzde 2,03 olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 300.000 TL'lik kredinin vadesi 24 ay ise faiz oranı aylık %1,99 olacak.

Akbank Faizsiz Olarak 20.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı

Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Akbank, Mart 2023'te yeni müşterileri çekmek için özel bir kampanya duyurdu. Bu kampanya kapsamında Akbank, 20.000 TL'ye kadar faizsiz şekilde kredi kullandırıyor. Akbank'ın yılın en dikkat çekici kampanyalarından biri olan faizsiz kredi kampanyası, Akbank'ın hizmetlerinden yararlanmak için yeni müşterilere özel bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Akbank uzun zamandır borcu olan veya acil paraya ihtiyacı olan kişiler için böylesine iyi bir fırsat sunmamıştı.

Bu kampanyadan faydalanmak için resmi Akbank web sitesine kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. "Müşteri olmak istiyorum" seçeneğini işaretleyerek üyelik işlemini tamamladıktan sonra 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi alabilirsiniz. Bu kampanya kapsamında Akbank, yeni müşteriler için 10.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans ve 10.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi ve 10.000 TL'lik nakit avans olmak üzere iki ayrı paket sunmaktadır.

Akbank’ın Sunduğu Faizsiz Kredi Fırsatlarını Kimler Kullanabilecek?

Kampanyadan sadece 9 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında kredi başvurusu yapan yeni Akbank müşterileri faydalanacaktır. 10.000 TL faizsiz kredi, başvurunuz onaylanırsa anında hesabınıza aktarılacaktır. Ayrıca Akbank mobil uygulamasını kullanarak minimum 1.000 TL ve maksimum 10.000 TL'lik kredi başvurusunu on gün içinde yapabilirsiniz.

Akbank, göz alıcı ve bir hayli dikkat çekici kampanyalarının yanı sıra teknolojiye yaptığı yatırımlar ve gençlere yönelik kampanyalarıyla da adından söz ettirmektedir. Ayrıca banka, müşterilerine 'davet et kazan' gibi özel girişimler de sunmaktadır. Daha fazla detay için Akbank müşteri hizmetlerini arayabilir ya da şubelere gidip bilgi alabilirsiniz.