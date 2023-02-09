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Akbank emekliye muslukları açtı! 100.000 TL ödeme verilecek! Emekliler gün içinde ödemeyi alabilir!

Akbank emekliye muslukları açtı! 100.000 TL emekli ödemesi anında hesaplarda! Başvuran emekliler anında 100.000 TL ödeme alıyor!

Akbank emekliye muslukları açtı! 100.000 TL ödeme verilecek! Emekliler gün içinde ödemeyi alabilir!

Emekli maaşlarına zammın ardından birçok promosyon kampanyası da beraberinde geldi. Bankalar emekliler için her gün yeni kampanyalar hazırlıyor. Bu bankalardan birisi de Akbank oldu. Emekli vatandaşlar için 100.000 TL ödeme başvuranlara aynı gün içinde yapılıyor.  


Akbank emekli vatandaşlara yeni kampanyasında 100000 TL ödeme yapıyor. Emekli ödemeleri 100.000 TL’ye varacak. Akbank yeni kampanyasında başvuranlara kredi ödemelerinin aynı gün yapıldığını açıkladı. Emekli vatandaşların yüksek promosyon fırsatları için tercih ettiği bankaların başında gelen Akbank, yaptığı yeni kampanya ile 100.000 TL nakit ihtiyacını karşılıyor.

 
Emekli vatandaşlara belgesiz 100000 TL destek kredisi verileceği Akbank’tan açıklandı. Emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşların yüksek limitli bu krediden faydalanmak için öncelikle müşteri olmaları gerekiyor. Müşteri olan emekliler 100.000 TL’ye varan kredilerini hemen gün içinde gelir belgesiz biçimde alabiliyorlar. 


Emekli kredisi Akbank başvuru şartları 


Akbank’ın başlattığı ‘Emekli Kredisi’ kapsamında emekliler uygun faiz oranlarıyla birlikte işlemlerini gerçekleştirerek 100.000 TL’ye varan ihtiyaç kredilerini kullanabiliyorlar. Akbank müşterisi emekliler maaş hesapları üstünden işlemlerini kolay şekilde Akbank Direkt uygulaması aracılığıyla yapabilir. Yüksek limitli krediler için Akbank gelir belgesiz emekli maaş hesabına 100000 TL’ye varan ödemeler yapıyor. Önemli tek nokta Akbank emekli kredisi için maaş müşterisi olmak dışında bankalarla avukatlık ya da icralık durumda olmamak. Bu durumda olmayan her emekli, Akbank 100.000 TL kredisinden faydalanabilmektedir.  


Akbank emekli kredisi başvurusu 


Akbank emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşların özellikle diğer bankalara olan borçlarını kapatması için de destek sağlanmaktadır. 24 ila 36 ay vade seçenekleri ile kredi paketlerinden faydalanarak emekliler 100000 TL ödemelerini alabilmektedir. Akbank emekli kredisi kullanacak kişilerin aynı zamanda ilk taksit ödemesini 90 gün, yani 3 ay erteleme yapabilme imkanı da mevcuttur.  


Akbank emekli kredisi için Akbank Direkt üzerinden başvuruda bulunabilir, emekli promosyonlarına dair ayrıntılı bilgileri öğrenerek, ödeme tablolarını görebilirsiniz.  


Akbank Direkt üzerinden veya şubeden bizzat yapacağınız Akbank 100.000 TL emekli kredisi başvurusunda bulunan kişiler onaylandığı zaman hemen gün içinde istedikleri zaman kredilerini kullanabilmektedir. Yapılan ödemeler emekli maaşı Akbank’ta olan kişiler için 90 gün öteleyerek ödenmeye başlayabilir. İlk 3 ay ödemeden ve sonrasında uygun faizli olarak 100.000 TL ödeme için tüm emekli vatandaşlar başvurabilir. 

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