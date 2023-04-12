Akbank emekliye çok cömert! Bayram öncesi karşılıksız ve geri ödemesiz 7500 TL tüm emeklilere yatıyor

Bankaların nisan ayı emekli promosyon ücretlerinde rekabet her geçen dakika daha da büyüyor. özellikle en düşük emekli maaşına yapılan artış ve EYT yasasının çıkması ile beraber bankalar rekabetin fitilini yeniden ateşlemişti. yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle de peş peşe yeni kampanyalar yapılıyor. Akbank'ta bu konuda bayrağı elinde tutan bankalardan biri oldu. emekliye rekor promosyon ödemeleri yapan Akbank nisan ayında Bu rakamları daha da arttırdı. Peki Akbank'tan Emekliye ne kadar promosyon veriliyor? 2023 nisan ayı güncel Akbank emekli promosyon ücretleri haberimizde…

Akbank nisan ayı emekli promosyon tutarlarını güncelledi. son dönemlerde emekliye son derece Bonkör davranan Akbank, en düşük emekli maaşının güncellenmesi ve EYT yasası ile de binlerce kişinin emekli olmasıyla beraber promosyon rakamlarına yeni bir artış yaptı. emekliye bayram öncesi erken Bayram yaşatacak promosyon duyurusu gelirken Akbank'ın yeni kampanyası rekora koşuyor. Peki, Akbank ne kadar emekli promosyonu ödüyor? Akbank emekli promosyon ücretleri kaç TL?

AKBANK'IN GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Nisan ayında Bankaların emekli promosyon güncellemeleri aralıksız olarak devam ediyor. EYT yasasının çıkması ve en düşük emekli maaşının güncellemesi ile birlikte Akbank'ın promosyon fırsatları da güncellendi. En köklü özel bankalardan biri olan Akbank, emekliye rekor promosyon fırsatı sunuyor. Akbank'ın nisan ayında vereceği promosyon ücretleri maaş aralığına göre değişiyor. Akbank'tan emekliye sunulan promosyonlar güncel olarak şu şekilde:

0 – 3.499 TL maaş tutarına 4.200 TL,

3.500 TL – 7.499TL maaş tutarına 4.850 TL,

7.500 TL – 9.999 maşa tutarına 6.250 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş tutarlarına 7.000 TL

EK FIRSATLARLA AKBANK'TAN REKOR ÖDEME

Akbank'ın emekliye sunduğu ek fırsatlarda bulunuyor. net 7.000 TL promosyon veren Akbank, ek kampanyaları ile birlikte emekli müşterilerine 15.000 TL'ye Varan ödeme sunuyor. Akbank'ın bu kampanyası daha da geniş kapsamlı hale geliyor. Örneğin emekli maaşını taşıyarak Akbank müşterisi olan emeklilere düşük faizli kredi fırsatı, aidatsız kredi kartı imkanı ve daha birçok ayrıcalıkta sağlanıyor. O sebeple emekli maaşına Akbank'a taşıyanlar her daim avantajlı oluyor. Eğer Akbank'ın kampanyasından faydalanmak istiyorsanız 3 gün içinde Akbank şubelerine giderek başvuru yapabilir promosyon ödemesini alabilirsiniz. Ramazan Bayramı öncesi ekstra paraya ihtiyacı olan emekliler Akbank bayram kredisi fırsatlarını da değerlendirme imkanı bulabilir.