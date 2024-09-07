GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
SON DAKİKA Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Akbank Duyurdu! Başvuru Yapan Herkes İçin 30.000 TL Kredi Ödemesi Verileceği Açıklandı!

Akbank Duyurdu! Başvuru Yapan Herkes İçin 30.000 TL Kredi Ödemesi Verileceği Açıklandı!

Akbank Duyurdu! Başvuru Yapan Herkes İçin 30.000 TL Kredi Ödemesi Verileceği Açıklandı!

Akbank bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde 30.000 TL ye kadar gelir belgesiz yeni bir kredi kampanyası başlattığını açıkladı. Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 30.000 TL kredi kullanmak isteyen tüm bireysel müşterilere hızlı bir şekilde gelir. Belgesiz ve masrafsız olarak bireysel tüketici kredisi imkanı sağlanıyor.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 30.000 TL ihtiyaç kredisi başvurularına şubeler üzerinden alabildikleri gibi aynı zamanda cep telefonları üzerinden mesaj atarak da kredi başvurusunda bulunmalarına olanak sağlıyor.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazdıktan sonra mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. 5 dakika içerisinde kredi sonucu değerlendirildikten sonra kredi puanınıza göre onay alabilecek ve onaylanan tutarı en yakın banka şubesi üzerinden kullanabileceksiniz.

30.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmış olmanız durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşteriler 36 ay vadeli olarak kredi ödeme tablosu oluşturarak uzun vadeler ile kredi ödemelerini gerçekleştirebilmektedir. Akbank üzerinden yapılan diğer açıklamada ise kendi banka hesabı olup kredi kullanacak olan vatandaşların bankanın mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi verilmektedir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi
Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim
Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı! Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı!
IBAN numaralarına 8 bin 777 TL yatacak: Bu hafta başvuru yapan emekliler alabilecek IBAN numaralarına 8 bin 777 TL yatacak: Bu hafta başvuru yapan emekliler alabilecek
TBMM ONAYINDAN Geçen Yeni Karar! Emeklilere Ek Ödeme Verileceği Açıklandı! 7000 TL ödeme verilecek! TBMM ONAYINDAN Geçen Yeni Karar! Emeklilere Ek Ödeme Verileceği Açıklandı! 7000 TL ödeme verilecek!
PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek
SON HABERLER
AKBANK AÇIKLADI! Bankada Hesabı Olanlara 450.000 TL Yatırılacak! AKBANK AÇIKLADI! Bankada Hesabı Olanlara 450.000 TL Yatırılacak!
50.000 TL borcu olanları sevindirecek haber geldi! Devlet desteği ile borçlarınız bitecek! 50.000 TL borcu olanları sevindirecek haber geldi! Devlet desteği ile borçlarınız bitecek!
İhtiyaç kredisi kullanacak olanlara Yüksek Limitli kredi başladı! Düşük faizli krediler rekor başvuru alıyor! İhtiyaç kredisi kullanacak olanlara Yüksek Limitli kredi başladı! Düşük faizli krediler rekor başvuru alıyor!
Emekliler PAZARTESİ Hesaplarını Kontrol Etsin: Nakit Para Yatacak Emekliler PAZARTESİ Hesaplarını Kontrol Etsin: Nakit Para Yatacak
Ziraat bankası bankkart olanlar 5 bin TL ödemeleri hesaplarına yükleyecek! Ziraat bankası bankkart olanlar 5 bin TL ödemeleri hesaplarına yükleyecek!
PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek
Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı! Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı!
15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek 15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek