Akbank Duyurdu! Başvuru Yapan Herkes İçin 30.000 TL Kredi Ödemesi Verileceği Açıklandı!

Akbank bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde 30.000 TL ye kadar gelir belgesiz yeni bir kredi kampanyası başlattığını açıkladı. Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 30.000 TL kredi kullanmak isteyen tüm bireysel müşterilere hızlı bir şekilde gelir. Belgesiz ve masrafsız olarak bireysel tüketici kredisi imkanı sağlanıyor.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 30.000 TL ihtiyaç kredisi başvurularına şubeler üzerinden alabildikleri gibi aynı zamanda cep telefonları üzerinden mesaj atarak da kredi başvurusunda bulunmalarına olanak sağlıyor.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazdıktan sonra mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. 5 dakika içerisinde kredi sonucu değerlendirildikten sonra kredi puanınıza göre onay alabilecek ve onaylanan tutarı en yakın banka şubesi üzerinden kullanabileceksiniz.

30.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmış olmanız durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşteriler 36 ay vadeli olarak kredi ödeme tablosu oluşturarak uzun vadeler ile kredi ödemelerini gerçekleştirebilmektedir. Akbank üzerinden yapılan diğer açıklamada ise kendi banka hesabı olup kredi kullanacak olan vatandaşların bankanın mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi verilmektedir.