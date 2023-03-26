Akbank Direct kullananlara büyük kampanya! Şartsız ve masrafsız 54 bin TL trink para!

Bekar olsun, evli olsun Türkiye’de yalnız yaşayanlar için de aile olanlar için de geçinmek iyice büyük bir sıkıntı halini aldı. Ramazan ayının içinde olunan şu dönemlerde sofralar dahi eskisi kadar zengin değil. Asgari ücretin 8.506 TL olduğu yerde, açlık sınırı 9.234 TL olarak açıklanıyor. Tüm bu şartlar altında vatandaşın önünde yaklaşan bir Ramazan Bayramı, yaz ayları, tatil yapma isteği ve daha birçok ekstra çıkabilecek istek yer alıyor. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de “İhtiyaç kredisi” nakit sıkışıklığı yaşanan birçok alanda tercih ediliyor. Tatil, eğitim, seyahat, sağlık ve benzeri. Akbank ise müşterilerine özel olarak kampanyasını açıkladı. Peki, Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? Akbank ihtiyaç kredisi şartları neler? Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Akbank ihtiyaç kredisi almak için tüm detaylar...



Akbank ihtiyaç kredisini kimler alabilir?



Akbank ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların müşteri olması gerekmektedir. Böylelikle masrafsız ve gelir belgesi olmadan Akbank tüketici kredisi için başvuru gerçekleştirilebilmektedir. 18 yaşından büyük olan bütün vatandaşlar için Akbank kendi müşterileri kapsamında avantajlı kampanyalarını sunmaktadır. Kredi puanı uygun olan vatandaşlara 54.000 TL’ye kadar nakit para 3 dakikaya varmadan hesaplara yatmaktadır. Geri ödeme zamanını ise 92 sonraya öteyebilmektesiniz.



Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?



Akbank 54 bin TL ihtiyaç kredisini alacak olan vatandaşların 12 ay vade belirlemesi durumunda faiz oranı 1,88 olmaktadır. 3 ay sonra ödemeye başlayacağınız rakam ise aylık 5.126,61 TL olur. Eğer 24 ay vade fırsatından yararlanmak isterseniz aylık faiz oranı 1,98’e çıkmaktadır. Bu durumda ise 3 ay sonra ödemeye başlayacağınız aylık tutar 3.010,96 TL olmaktadır.



Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu



Akbank tüketici kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların Akbank’ın mobil uygulaması olan “Akbank Direct”i kullanması yeterlidir. Şubeye gitmeye gerek kalmadan T.C. kimlik numarası ve internet bankacılığı şifresi (bilmiyorsanız müşteri hizmetlerinden alınabilmektedir) ile giriş yaparak başvurulardan krediye geçerek birkaç dakikada başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Geri dönüt almanız 1 dakikayı bulacaktır ve onaylandığı takdirde nakit hesabınıza çok hızlı bir geçiş yapmaktadır.