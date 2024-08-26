Akbank 45.000 TL'ye kadar yükseltti! Faizsiz kredinin tüm ayrıntıları belli oldu

Sabancı Holding çatısı altındaki Akbank, bir süredir devam eden kredi verme zorluğuna karşı ilk kez 45.000 TL'lik faizsiz kredi imkanını resmen duyurdu. Yeni müşteriler, bu büyük mali getiriden yararlanabilecek. Akbank, mobil uygulama vasıtasıyla yeni müşteri olacaklara 45.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sağlayaak. Öne çıkan kampanyanın detayları da belli oldu. İşte o kredilerin ayrıntıları:

6 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

Her iki seçenek de %0 faiz oranıyla sunuluyor, bu da finansal yükünüzü hafifletmek için ideal bir fırsat yaratıyor.

45.000 TL FAİZSİZ KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Söz konusu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, 16 Temmuz 2024 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri içerisinde Akbank Mobil uygulamasını indirip banka müşterisi olmaları şart. Kampanya, sadece Akbank ile ilk kez çalışacak bireyler için geçerlidir. Mobil uygulama üzerinden başvurusunu yaparak müşteri olma sürecini bitirenler, faizsiz kredi getirisinden faydalanma olanağına sahip olacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Akbank Mobil üzerinden müşteri olduktan sonra, başvuru sahipleri en fazla 10 gün içinde %0 faiz oranlı ve hayat sigortalı ihtiyaç kredisine başvurma hakkı elde edebilecek. Kredi talepleri bankanın değerlendirmesine bağlı olarak onaylandığında, krediyi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi veya Akbank şubelerinden kullanmak mümkün olacak. Kampanya kapsamında en az 1.000 TL, en fazla 20.000 TL kredi alınabilir ve maksimum vade süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, başvuru işlemlerini zaman kaybetmeden tamamlamaları önemlidir.

Kaynak: Akbank Derleme: Gazeteoku.com