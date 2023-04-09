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Akaryakıta geceden yeni tarife! Zamlı benzin ve otogaz fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıta geceden yeni tarife! Benzin ve otogaz fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar...

Akaryakıta geceden yeni tarife! Zamlı benzin ve otogaz fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlenmeler nedeniyle Türkiye’deki benzin ve otogaz fiyatları da etkilenmektedir. Dolardaki değişimlerde doğrudan TL’yi etkilemektedir. Bu durumda da benzin ve otogaz fiyatlarında değişimler sık sık görülmektedir.  


Brent petrol varil fiyatındaki iniş ve yükselişler doğrultusunda ülkemizde benzin fiyatları da aynı şekilde zamlanmakta ya da indirim yapılmaktadır. Motorin fiyatlarında görülen indirimler ve zamlar genel anlamda dolar ile Brent petrolün varil fiyatlarına bağlı değişmektedir. Geceden itibaren geçerli olan zamlı benzin ve otogaz fiyatları detayları geldi. Peki 9 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları nedir? 


Akaryakıta gelen zamlar tüm araç sahiplerini olumsuz yönde etkilese de özellikle araçlarını aktif olarak mesleklerinde kullanan vatandaş daha çok etkisini hissetmektedir. Tarımla uğraşanlar, servis işinde olanlar, lojistik yapanlar ve daha birçok meslek grubu akaryakıt fiyatlarının zamlarından ciddi oranda etkilenmektedir.  


9 NİSAN 2023 AKARYAKIT FİYATLARI 


Son günlerde Brent petrol fiyatları düşer mi diye boşa bir bekleyiş sürüyor. Her gün biraz daha zam gören Brent petrol fiyatları ülkemizi de olumsuz etkiliyor. Dolardaki hareketlenmenin de etkisi olumlu olmuyor. Bu da bu geceden itibaren geçerli olan zamlı akaryakıt fiyatlarını ortaya çıkarıyor. Araç sahiplerinin çok memnun olmayacağı zam haberi geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 


İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 


9 Nisan İstanbul akaryakıt fiyatları güncellemesinde benzinin bir litresi 22,39 TL iken, motorin 20,36 TL. İstanbul’da LPG fiyatı ise 11,75 TL. 


Ankara’da benzin fiyatı litre başına 22,83 TL’yken, motorin 20,82 TL oldu ve LPG ise 11,37 TL. 


İzmir’de benzin fiyatı 22,81 TL, motorin 20,90 TL ve LPG litre başına fiyatı 11,04 TL oldu. 

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