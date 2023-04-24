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Akaryakıt grubunda bir indirim daha! O tarihte pompaya yansıyor

Akaryakıt grubunda bir indirim daha! O tarihte pompaya yansıyor. İşte akaryakıt indirimine dair detaylar haberimizde...

Akaryakıt grubunda bir indirim daha! O tarihte pompaya yansıyor

Sürücülerin sıkı sıkıya takip ettiği konulardan birisi de akaryakıt indirimleri. Her ürün ve hizmet için her gün yeni zamlar gelirken yarından itibaren geçerli olacak 47 kuruş indirim istasyonlarda başlıyor. Benzin için bir indirim söz konusu değilken, motorinde indirim pompaya yansıyacak. Litre bazında bakıldığı zaman indirim az gözükse de depo doldururken fiyatta kar belirgin oluyor. Peki, akaryakıt indirimi detayları nedir? İşte benzin, otogaz ve LPG fiyatlarına dair ayrıntılar... 


AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM  


Akaryakıt fiyatları il, ilçeler ve bayilere göre farklılık gösterebilmektedir. En uygun istasyonları tercih eden vatandaşlar indirimleri de beklemektedir. Döviz kurundaki hareketlilik ile dünya çapındaki petrol fiyatlarına yansıması ve EPDK payı vatandaşların aldığı benzin, otogaz ve LPG fiyatlarını etkilemektedir.  


Ülkemizde EPGİS tarafından açıklanan akaryakıt fiyat değişiklerini, son gelen suç duyurusunun ardından vatandaşlar ile paylaşmamaya başlamıştı. Bu da araç sahiplerinin benzin, otogaz ve LPG fiyatlarını takip etmekte güçlük yaşamasına sebep oluyor.  


MOTORİNDE 47 KURUŞ İNDİRİM 


Son zamanlardaki indirimler vatandaşları bir hayli mutlu etti. Bunun arkasına 00.00 itibariyle geçerli olacak 47 kuruşluk indirim geldi. Yarından itibaren geçerli olacak indirim ise il, ilçe, bayi, kar marjı ve rafineri uzaklığı gibi etkenler sebebiyle fiyatlarda birbirinden farklı yansımaktadır.

 
Araç sahipleri benzin, LPG ve motorin alırken hangi bayide daha uygun olduğuna dikkat ederek de akaryakıt alacağı yerleri tercih edebilmektedir. 91 kuruş indirimden sonra gelen 47 kuruş indirimle araç sahipleri motorinde oldukça fazla kar elde etmiş olacak.  


GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 


Güncel akaryakıt fiyatları ise İstanbul Anadolu Yakası için benzinin litresinde 21,21 TL’yi gösterirken, motorinde 20,15 TL. Avrupa Yakası’nda 1 litre benzin fiyatı 21,25 TL iken motorin 20,22 TL. 


Ankara için motorin fiyatı 20,56 TL iken, İzmir’de fiyatı 20,63 TL. 20,22 TL benzinin litre fiyatı Ankara’da satılıyorken, İzmir’de 21,59 TL. 

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