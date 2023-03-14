Akaryakıt fiyatlarında yer yerinden oynuyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin, LPG, motorin sık sık zam ve indirim haberleriyle sürücülerin gündeminde önemli bir yer kaplıyor. İndirimler her an radardayken akaryakıtta büyük gelişmeler olduğu duyuluyor. Motorin, benzin ve LPG fiyatlarının ciddi bir indirime gireceğine dair iddialar gündemde. LPG, motorin ve benzin Şubat ayını zamlarla birlikte kapatmıştı. Benzin, motorin, LPG Mart ayını indirimle mi kapatacak? Peki güncek akaryakıt fiyatları ne kadar? 15 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Akaryakıt indirimi ne zaman yapılacak? İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...



Küresel anlamda dünyanın birçok yerinde meydana gelen olaylar akaryakıt fiyatlarını dolaylı ya da dolaysız olarak etkilemektedir. Brent petrolün varil fiyatı dolar bazında etkilenirken bu ülkemizdeki pompa fiyatlarına da yansımaktadır. Döviz kurundaki beklenmedik dalgalanmalar, Rusya - Ukrayna savaşı ve son olarak ABD’nin önemli bankalarından Silikon Valley’in New York şubesinin batması döviz, dolar, altın gibi akaryakıt piyasasını da etkiliyor. Peki, bu durumlarda akaryakıt indirimleri ne zaman yapılacak?



Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?



Tüm bunlar akla 2008 senesindeki finansal krizi getirirken birçok etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına etkisinin nasıl olacağı da merak konusu. Benzin ve otogaz grubuna etki eden Brent petrol fiyatlarının ise yüzde 5 değer kaybı yaşayarak 80 dolar altına kadar indiği açıklandı. Brent petrolün pompa fiyatlarına doğrudan olan etkisiyle birlikte bu da araç sahiplerinin indirim gelir gelmez benzinliklerden depo doldurması anlamına geliyor. Peki 14 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? 15 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Güncel benzin ve otogaz fiyatları nedir?



14 Mart güncel akaryakıt fiyatları



İstanbul Anadolu Yakası için litre fiyatları şu şekilde: Benzin 20.43, LPG 11.64, motorin ise 21.90 TL.



İstanbul Avrupa Yakası benzin ve otogaz fiyatları şöyle: Benzin 20.43 TL iken, motorin 21.90 ve LPG de 11.90 TL.



Ankara akaryakıt fiyatlarında benzinin litresi şu an için 20.80, motorin fiyatı 21.90 ve LPG ise 12.05 TL.



İzmir’de otogaz grubu ve benzin fiyatlarında durum litre başına benzin için 20.75 TL, motorin 21.95 TL ve LPG ise 11.76 TL.