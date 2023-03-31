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Akaryakıt fiyatlarına müdahaleyi devlet yaptı! İndirim Meclis’ten müjdelendi!

Akaryakıt fiyatlarına müdahaleyi devlet yaptı! İndirim Meclis’ten müjdelendi! İşte indirimli akaryakıt fiyatlarının detayları...

Akaryakıt fiyatlarına müdahaleyi devlet yaptı! İndirim Meclis’ten müjdelendi!

Sürücüleri artık zam haberlerinden bıkkınlık sarmışken Meclis’ten müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde motorine, ardından benzine ve en son LPG’ye zam haberi geldikten sonra devlet müdahale etmek gerektiğine karar verdi. Araç sahiplerini sevindiren indirim haberi devlet tarafından sağlanırken tarihi verildi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 31 Mart 2023 akaryakıt fiyatları... 


Son gelişmelerde zam haberleri artık vatandaşın canını sıkmıştı, şimdi bir indirim haberi Meclis’ten geldi. LPG’ye de gelen son zamla birlikte vatandaşlar çığırından çıkacaktı ki devlet akaryakıt fiyatlarında indirim gerektiğine karar verdi. Devletin akaryakıt fiyatlarında sağlayacağı indirim ise elbette ki ÖTV ve KDV üzerinden yapılacak olan indirimle mümkün olacak. Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İndirim ne zaman yapılacak? 


TEKLİF MECLİS’E SUNULDU 


CHP İstanbul Milletvekili, TBMM’ye götürdüğü kanun teklifini açıkladı. Teklif içinde ise akaryakıt fiyatlarındaki KDV ve ÖTV alınmaması yönünde talep bulunuyor. Bu kapsamda ise şu ifadelere yer verildi: “3065 sayılı katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle birlikte benzin ve otogazdan alınan vergilerin yüzde 1’e indirilmesi istenmektedir.” 


AKARYAKITTA KDV VE ÖTV İNDİRİMİ 


Yüzde 18 KDV, yüzde 1 ise ÖTV akaryakıt fiyatlarına eklenirken bu teklifle birlikte oranların indirilmesi istendi. Teklifin kabul edilmesiyse ciddi bir indirim olacağı anlamına geliyor. Şu an benzin fiyatı litre olarak ortalama 21,31 TL, LPG 10,89 TL ve motorin ise 23,72 TL. KDV’den düşülmesi demekse ciddi bir indirim yansıyacağı anlamına geliyor.  


GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 


İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 21,31 TL’den satılıyorken motorin ise 20,42 TL’den satılıyor. LPG fiyatı ise Anadolu Yakası’nda 11,75 TL. 


İstanbul Avrupa Yakası fiyatların ise benzin litreye 21,36 TL yansırken, motorin 20,48 TL’ye, LPG ise 11,75 TL’ye yansıyor. 


Ankara’da benzinin fiyatı 21,71 TL iken, motorinin litre fiyatı 20,84 TL ve LPG fiyatı ise 11,37 TL. 


Benzin İzmir’de litre başına 21,68 TL, motorin 20,91 TL ve LPG ise İzmir’de 11,04 TL. 

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