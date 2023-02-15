Akaryakıt fiyatları şirazeden çıktı! Zam ve indirim peş peşe geldi

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Araç sahipleri artık zam ve indirim haberlerine yetişemiyor. Çünkü bu sektörde ayarlar resmen karıştı. Bir zam bir indirim haberi alan araç sahipleri güncel durumu merak ediyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 15 Şubat güncel Benzin, Dizel ve LPG fiyatları haberimizde…

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi Türkiye’yi yasa boğarken, bir yandan da ekonomik kriz büyümeye devam ediyor. Özellikle akaryakıt fiyatları son dönemlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan değişiklikler ve aynı zamanda döviz kurunda yaşanan hareketlilikler Türkiye’deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından ilgilendiriyor. Dolar kurunun bu sabah yeni bir rekor kırmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da zam beklentisi oluştu. Peki, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

DAHA DÜN ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıt piyasasında hareketlilik devam ediyor. Benzin ve motorine daha dün zam gelmişti ancak Dolar kurunda yaşanan artışla birlikte yeni bir zam beklentisi daha oluştu. Sektör kaynaklarına göre piyasalar bir kaç gün daha takip edilecek ve ardından zam açıklaması gelecek. Araç sahipleri ise bu haberlere isyan etti. Her gün gelen zamlar sürücüleri artık isyan ettirirken bir an önce fiyatlara müdahale edilmesi bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına dün yapılan zamma bakacak olursak benzinin litresinde 1.09 lira, Motorin'in litresinde ise 1.21 lira zam olduğunu söyleyebiliriz.

15 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları da elbette merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir’de bugün akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL

Benzin 20.85

Motorin 21.22

ANKARA

Benzin 21.18

Motorin 21.59