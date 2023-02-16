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Akaryakıt fiyatları sağ gösterip sol vurdu! LPG, benzin, otogaz fiyatları gelen indirimle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında şok indirimler! Benzin, LPG, otogaz fiyatlarında beklenmedik indirim yaşanıyor! Depoları fullemelik haber geldi! İşte akaryakıt güncel fiyat ayrıntıları...

Akaryakıt fiyatları sağ gösterip sol vurdu! LPG, benzin, otogaz fiyatları gelen indirimle şaşırttı

Aracı olan milyonlarca insan ekonomik krizin dünya üzerinde kendini gösterdiği şu dönemlerde akaryakıt fiyatlarını da sürekli takip etmek zorunda kalıyor. Ülkede olsun, dünyada olsun yaşanan birçok problem Brent petrol fiyatlarıyla birlikte akaryakıtın litre fiyatına da etki ediyor. Türkiye’de güncel kampanyalar ise vatandaşlara bir umut olması açısından açıklanmaya başlandı. İşte akaryakıt kampanyaları hakkındaki detaylar... 


Resmi internet adresi üzerinden Petrol Ofisi’nin kampanyası açıklandı. Kampanya duyurusunda çok basit bir işlem ile 1000 Positive Puan olarak adlandırılan hediyenin kazanılabileceği duyuruldu.  


Petrol Ofisi, mobil uygulamasını yeniledi ve bunun üzerine de Positive Card üyesi olan istasyonlarda aracınızın plakasını kaydederek yaptığınız her alışverişte 1000 Positive Puan hediye ediyor. Petrol Ofisi kampanya detayları da belli oldu. 


Petrol Ofisei 1000 Positive Puan hediyesi nasıl alınır? 


Petrol Ofisi, mobil uygulaması üzerinden Positive Card üyesi istasyonlardan yapacağınız 250 TL’lik alışverişte 1000 Positive Puan kazanıyorsunuz. Kampanya kaydını oluştururken araç plakanız üzerinden harcamalarınızı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. 31 Mart 2023’e kadar devam edecek bu kampanya ile beraber aldığınız benzin, LPG veya otogaz fiyatlarında büyük indirimler yakalamış oluyorsunuz.  


Böylelikle aldığınız her Petrol Ofisinden benzin, LPG, otogaz harcaması size kazandırıyor ve diğer alımlarınız için de büyük bir indirim kazandırıyor. 

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