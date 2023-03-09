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Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti! 9 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları listesi

Akaryakıt fiyatları uçuşta! 9 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 9 Mart benzin fiyatları, otogaz fiyatı detayları...

Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti! 9 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları listesi

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli oynayışlar artık vatandaşları da yormuş durumda. Brent petrol fiyatı da dolar kuru ile beraber artarken Benzin ve otogaz fiyatları bir hayli etkileniyor. Vatandaşlar her gün yeni bir zam haberiyle uyanıp uyanmayacağını merak ederken güncel LPG fiyatı, benzin fiyatları ve motorin fiyatları araştırılıyor. Peki, LPG’de indirim var mı? Benzin fiyatları ne kadar? İşte, 9 Mart akaryakıt fiyatları güncel hali... 


9 Mart benzin, motorin ve LPG fiyatları 


Son 1 senedir akaryakıt fiyatlarındaki büyük hareketlilik vatandaşların her güne bir zam haberiyle uyanma korkusunu arttırıyor. Zam ve indirim haberleri bir gün eksik olmuyorken araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarını sürekli kontrol etme ihtiyacı duyuyor. Akaryakıt istasyonlarının indirim haberlerinde yolu tutuluyor ve depolar fulleniyor. Peki, 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları nedir?  


Dolar kurundaki değişiklikler brent petrol varil fiyatını da etkilerken akaryakıt fiyatları da etkileniyor litre fiyatına yansıyan bu hareketlilik 9 Mart güncel fiyat listesine nasıl yansıdı? 


Otogaz ve benzinde indirim yapıldı mı? 


Global anlamda birçok sebeple artış gösteren brent petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarının da doğrudan etkilenmesini sağlamaktadır. Fiyatları düşmek yerine daha çok zamlanıyor ve gelen indirimler de anlamsız kalabiliyor. Ancak yine de günümüz ekonomik koşullarında geçtiğimiz günlerde yapılan 91 kuruşluk zam vatandaşların fırsattan istifade depolarını doldurmasını sağlamıştı.  


Gelen zamlarla beraber güncel akaryakıt fiyatları tekrar değişirken bugünse henüz indirim ya da zam ile ilgili bir haber gelmedi. Ancak ilerleyen günlerde dolar kuruna bağlı olarak brent petrl varil fiyatı artarsa bu akaryakıt litre fiyatında da kendisini gösterecektir. 


9 Mart İstanbul akaryakıt fiyatları 


İstanbul 9 Mart akaryakıt fiyatları Anadolu Yakası için benzinde 20,43 TL, motorinde ise 21,53 TL. Avrupa Yakası’na geçtiğimiz zaman ise motorin 21,59 TL iken benzin fiyatı 20,48 TL. 


9 Mart Ankara akaryakıt fiyatları 


Ankara’da motorinin litresi 22 TL’den satıştayken, benzin ise 20,85 TL’den satışta. 


9 Mart İzmir akaryakıt fiyatları 


İzmir’de ise motorinin litre fiyatı 22,06 TL’den satılıyorken, benzin fiyatıları ise 20,81 TL’yi bulmakta. 

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