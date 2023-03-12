Akaryakıt alacaksanız acele edin! Akaryakıt alışverişlerine indirim yapıyor!

Akaryakıt fiyatlarının sürekli zamlanması araç sahiplerini gün geçtikçe zorluyor. Son bir senedir gelen zamlarla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Ara ara gelen indirimler ise asla akaryakıt fiyatlarını eskiye döndürmüyor. Araç sahipleri en azından gelen ufak tefek zamlarla birlikte bir miktar olsun ceplerini rahatlatıp depolarını fulleyebilmek için indirimleri sıkı sıkıya takip ediyor. Bazen akaryakıt indirimleri gelmese de bankalar çeşitli kampanyalar çıkarabiliyor. Çıkan kampanyalar ile zaten akaryakıt alacak olan vatandaş ise ekstra kazanç da sağlayarak alışverişlerini yapıyorlar. Peki, akaryakıt indirimi kampanyası detayları neler? TEB akaryakıt kampanyası başvurusu nasıl yapılır?



TEB akaryakıt indirimi detayları



Akaryakıt almak isteyen vatandaşlara TEB güzel bir kampanya çıkardı. Akaryakıt alacak araç sahipleri için TEB 60 TL indirim uygulayacak. Bunun için bazı şartlar bulunuyor. Oldukça kolay şartları yerine getiren TEB müşterileri büyük avantajlardan faydalanacak.



31 Mart’a kadar TEB Bireysel Kredi Kartı ile yapılacak olan Bonus üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve bir kerede gerçekleştirilen akaryakıt alışverişi indirimi kazandıracak. Farklı günlerde 4 kere yapılan 250 TL alışverişler için 60 TL indirim uygulanacak. Kampanyaya kolaylıkla SMS ile katılıyor ve 50 TL indirimi alıyorsunuz. CEPDETEB ile katılan kişiler ise 60 TL indirim kazanmaktadır.



TEB 60 TL akaryakıt indirimi



Global anlamda yaşanan krizler nedeniyle Brent petrol fiyatlarındaki artışlar aynı zamanda akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Döviz kurundaki dalgalanmalar ile birlikte Brent petrol varil fiyatları sürekli değişiklik gösterse de genel anlamda bir artış söz konusu. Bu nedenle vatandaşlar için bankaların sunduğu akaryakıt kampanyaları avantaj sağlıyor.



TEB kampanya katılımı



Farklı günlerde bir kerede yapılacak 250 TL ve üzerindeki tüm akaryakıt alışverişlerinde geçerli olan kampanyada gün içinde yapılan ilk harcamalar geçerlidir. Müşteri olan kişiler bu kampanyadan opet istasyonlarından akaryakıtlarını alarak faydalanabilmektedir. Kampanyaya katılan müşterilere 60 TL indirim yapılacaktır.