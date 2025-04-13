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AK Parti'den yeni açıklama; Staj ve çıraklık için EYT adımı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken, bu süreçte kapsam dışında kalan önemli bir kesim yeniden gündeme taşındı:

AK Parti'den yeni açıklama; Staj ve çıraklık için EYT adımı

Stajyer ve çırak olarak çalışanlar. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde meslek lisesi ve çıraklık eğitimi kapsamında iş hayatına adım atan yüz binlerce kişi, bu sürelerin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemesinden dolayı EYT kapsamına alınmadı.


💬 Akbaşoğlu: “Teknik Bir Konu, Gereken Yapılacaktır”

Konuya ilişkin açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan geldi. Akbaşoğlu, staj ve çıraklık sürelerinin EYT düzenlemesinden tamamen ayrı bir teknik mesele olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Staj ve çıraklık konusu, statü farklılıkları nedeniyle EYT’den bağımsız ele alınmalı. Ancak bu, göz ardı edileceği anlamına gelmiyor. Toplumdan gelen her talebi dikkate alıyor ve buna uygun adımlar atıyoruz. Bu mesele seçimle sınırlı değil; seçim sonrası da çözüm yolları değerlendirilecektir. Kimse endişe etmesin, topluma fayda sağlayacak adımlar atılacaktır.”

Akbaşoğlu’nun açıklamaları, hükümetin konuya mesafeli ama duyarlı bir yaklaşım sergilediğini ve ilerleyen süreçte teknik bir düzenleme ile çözüm arayışında olabileceğini gösteriyor.

AK Parti'den yeni açıklama; Staj ve çıraklık için EYT adımı


🕰️ 1999 Öncesi Stajyerler Ne Bekliyor?

Eğer staj ve çıraklık süreleri sigorta başlangıcı olarak sayılmış olsaydı, bu tarihten önce iş hayatına adım atan binlerce kişi EYT kapsamına dahil olabilecek ve emeklilik hakkı kazanabilecekti. Ancak mevcut uygulamada, staj ve çıraklık dönemlerinde yalnızca iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı kısa vadeli sigorta primleri yatırılıyor, uzun vadeli emeklilik primleri sayılmıyor. Bu durum, yıllarca bekleyen vatandaşlar için ciddi bir mağduriyet oluşturmuş durumda.


🧾 Teknik Düzenleme ve Yasal Zemin Bekleniyor

Uzmanlara göre, staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi için öncelikle kanuni bir değişiklik yapılması gerekiyor. Bu değişikliğin hayata geçirilmesi, sadece mevcut mağduriyetleri gidermekle kalmayacak, aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminde daha adil bir denge kurulmasına katkı sağlayacak.

Sosyal güvenlik hukukçuları, geçmişe dönük olarak bu sürelerin borçlanma yoluyla kazanılmasının da alternatif çözüm yollarından biri olabileceğini ifade ediyor.

AK Parti'den yeni açıklama; Staj ve çıraklık için EYT adımı


📌 Toplumsal Talepler Artıyor: Yeni Bir Düzenleme Gündeme Gelebilir mi?

EYT’nin yasalaşmasının ardından staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı olarak sayılması yönündeki talepler sosyal medyada ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. 

Kaynak: Gazeteoku.com

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