Ak Parti'den nefes kesen hamle! Emekli Bayram ikramiyesine dokunuş yapıldı, bayram öncesi o rakama yükselecek

Yaklaşan genel seçimler emeklinin yüzünü güldürecek. AK Parti hükümeti seçim öncesinde Çalışmalara başladı. Emekliye hem ek zam hem de bayram ikramiyesi zam mı geliyor. Milyonlarca emeklinin beklediği o güzel haber Az önce verildi. Peki, 2023 emekli Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli Bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak?

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ile dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişiye Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bayram ikramiyesi 2023 miktarı da bir süredir emekliler tarafından merakla araştırılıyor. Geçen yıl emekli bayram ikramiyelerine artış yapılmamış ve milyonlarca emekli hüsrana uğramıştı. Bu yıl ise emekli bayram ikramiyelerine büyük zam yapılacak. Seçim çalışmaları için kolları sıvayan Ak Parti hükümetinin gündeminde bayram ikramiyesi zammı var.

AK PARTİ STARTI VERDİ

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye zor günler geçirirken bir yandan da seçim hazırlıkları başladı. Seçimlerin henüz kesin tarihi belli olmasa da herhangi bir erteleme olmayacağı duyuruldu. Bu yılki seçimi kesin olarak kazanmak isteyen Ak parti hükümeti ise düğmeye bastı. Seçim hazırlıklarına start veren hükümetin gündeminde emeklilere verilecek ek ödemeler var. Yılbaşında yapılan yüzde 30 emekli maaş zammı ne yazık ki artan enflasyon karşısında eriyip gitmişti. Hükümet, sayısı 14 milyonu bulan emeklilerin refah seviyesinin artması için ara zam çalışması yapıyor. Buna ek olarak emekliye dini bayramlar öncesi ödenen bayram ikramiyeleri de artacak.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılından bu yana SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ile birlikte dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara emekli bayram ikramiyesi ödemesi başlamıştı. Emekli Bayram ikramiyeleri ilk etapta 1000 TL olarak ödeniyordu ancak pandeminin ilk yılında 1100 TL olarak güncellenmişti. Emekliler geçtiğimiz yılda Bayram ikramiyelerine güncelleme beklemişti Ancak yapılmamıştı. Bu yıl ise emekliye bayram ikramiyesi zammı müjdesi gelecek.

Emekli Bayram ikramiyelerine zam haberleri şimdiden yayılmaya başladı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre bayram ikramiyelerine ciddi bir artış yapılacak. Öyle ki Her bayram öncesi 2500 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL bayram ikramiyesi verileceği konuşuluyor. Şu an için zam kesin değil ancak AK Parti'nin kabine toplantısında bu konuyu da ele alacağı düşünülüyor.