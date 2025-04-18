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AK Parti'den bomba kulis; Asgari ücrete ara zam kararı geldi

Asgari ücrete Ocak 2025’te yapılan %30’luk zamla birlikte maaşlar net 22.104 TL'ye yükseldi. Yüksek enflasyon, çalışanların ara zam beklentisini artırdı.

AK Parti'den bomba kulis; Asgari ücrete ara zam kararı geldi

Temmuz ayında ikinci bir düzenleme olur mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili kulislerden gelen son bilgiler ise dikkat çekici.

Erdoğan “Kapıyı Aralık Bıraktı” 🗣️

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Eğer enflasyonda ciddi bir sapma olursa biz de buna kayıtsız kalmayız" demişti. Bu sözler, milyonlarca çalışanda Temmuz ayında ara zam ihtimali konusunda umut yarattı.

AK Parti Kulislerinden İlk Bilgi: “Ara Zam Planlanmıyor” 🚫

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti kulislerinden aldığı bilgileri canlı yayında paylaştı. Sözcan, şu an için hükümetin Temmuz ayında bir ara zam yapmayı planlamadığını belirtti.

AK Parti'den bomba kulis; Asgari ücrete ara zam kararı geldi6663

Konuya dair şu ifadeleri kullandı:

“Ocak, Şubat ve Mart aylarında oluşan üç aylık kümülatif enflasyon %10,07. Önümüzdeki Nisan, Mayıs ve Haziran ayları kaldı. Eğer burada olağanüstü bir tablo ortaya çıkmazsa, şu anda asgari ücrete ara zam düşünülmüyor.”

Beklenti Var Ama Sinyaller Zayıf 📉

Sözcan, sahadaki beklentinin yüksek olduğunu da vurguladı. Çalışanlar sesini daha yüksek çıkarırken, iktidar kanadından henüz güçlü bir işaret gelmiş değil.

“Beklenti büyük ama şu an için sinyaller olumsuz. Çok olağan dışı bir gelişme olmazsa, Temmuz’da ek bir artış yapılmayacak gibi görünüyor.”

Ara Zam Olur mu? İşte Kritik Tarihler 📆

Temmuz ayı öncesinde açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri, hükümetin tavrında belirleyici olacak. Eğer bu dönemde enflasyon yukarı yönlü sert bir eğilim gösterirse, Erdoğan’ın önceki sözleri doğrultusunda yeni bir değerlendirme masaya gelebilir.

Kaynak: TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan

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