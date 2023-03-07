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Ak parti seçim kozunu oynuyor! Emekliye yüzde 15 ek zam gelecek, o tarihte maaşlara eklenecek

Seçimler emekliye yarayacak. Ak Parti son kozunu oynamaya hazırlanıyor. Emekli maaşlarına yüzde 15 zam geliyor.

Ak parti seçim kozunu oynuyor! Emekliye yüzde 15 ek zam gelecek, o tarihte maaşlara eklenecek

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi için müjde geldi. Yaklaşan genel seçimler emeklinin yüzünü güldürecek. AK Parti hükümeti seçim öncesinde son kozunu oynamaya hazırlanıyor. Emekli maaşlarına o miktarda zam yapılacak. Emekli maaşlarına ek zam tarihi de belli oldu. Tüm emekliler seçimden önce yüksek Zamlı maaş almaya başlayacak.

Yaklaşan genel seçimler emeklinin yüzünü güldürecek gibi duruyor. Emekli maaşı alan kişiler için AK Parti hükümetinin çok özel çalışmaları var. Türkiye'de 14 milyona ulaşan emekli sayısını göz önünde bulunduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi. Genel seçimler öncesi emekli maaşlarına %15 ek zam yapılabilir. SSK Bağ Kur memur emeklisi olan tüm emekliler için zam oranı geçerli olacak. Peki emekli maaşlarına ek zam ne zaman geliyor? Emekliye ek zam yapılacak mı?

%30 ZAM YAPILMIŞTI

Ocak ayında emekli maaşlarına artış yapılmıştı. Yüzde 17 çıkan 6 aylık enflasyon oranlarına ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile yüzde 13 refah Payı verilmiş toplamda %30 maaş zammı gerçekleşmişti. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL'den 5500 TL’ye yükselmişti. Yani yaklaşık 2000 TL'lik bir artış da en düşük emekli maaşında olmuştu.

%15 EK ZAM GELECEK İDDİASI

Emekli maaşlarına yapılan artış %30 olarak gerçekleşti ancak emekliler bu zam oranından memnun değil. Çünkü yılbaşından hemen önce asgari ücrete yapılan zam %54 oranında olmuştu. Aldıkları maaş zaten düşük olan emekliler %30 zammı beğenmedi. Hükümetten ekran beklentileri oluşurken kulislerden sızan bilgiler ise emekliliği heyecanlandırdı.

Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre emekli maaşlarına Ocak ayında %45 zam planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zam oranını biraz erteledi. Seçim öncesi emekliye jest yapmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %15 zammı mart ayında vereceği konuşuluyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Peki, emekliye %15 ek zam gelmesi durumunda zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Bu konu ile ilgili de ilk bilgiler kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ek zam yapılması durumunda zamlı maaşlar nisan ayında hesaplara yatacak nokta yani nisan ayında emekliler çifte Sevinç yaşayacak. Çünkü bu yıl Ramazan Bayramı öncesi Bayram ikramiyelerine de zam yapılması gündemde. İddiaya göre emekliler nisan ayında hem bayram ikramiyesi zammı alacak hem de maaş zammı.

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