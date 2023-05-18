Ak Parti düğmeye bastı! Seçim öncesi başvuru yapana 130 bin TL devlet desteği

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti hükümetinden de hamle üstüne hamle geliyor. Bu defa haber nakit ihtiyacı olanlar için verildi. AK Parti seçim öncesi Düğmeye bastı nakit ihtiyacı olanlara 130.000 TL nakit para imkanı sağlanacak. Tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para desteği için başvuru detayları da belli oldu. Nakit ihtiyacı olanlar elini çabuk tutsun Çünkü Başvuru için son 5 gün…

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2 tura kaldı Cumhur ittifakı ise milletvekilliği seçimlerinde meclis çoğunluğunu elde etti. Bundan yola çıkan AK Parti hükümeti de seçimleri beklemeden Düğmeye bastı. Nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi 18 yaş üstü vatandaşlar için yeni destek paketi açıklandı. Bu kapsamda nakit ihtiyacı olanlara tam 130.000 TL destek sağlanacak. 18 yaş üstü herkese karşılıksız ve geri ödemesiz destek için son başvuru 5 gün sonra bitiyor.

130.000 TL NAKİT DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bu 130.000 liralık nakit desteği için başvurular başlamış durumda ve başvurular 22 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Yani, bugünden itibaren sadece 5 gün süreniz bulunmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin Halkbank hesaplarına ödeme, başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde yapılacaktır.

Hükümet, istihdamı artırmak amacıyla ayrıca 100 bin TL, kuruluş giderlerini desteklemek için 20 bin TL ve girişimcilerin veya çalışan personelin alacağı sertifikalar için de 10 bin TL'ye kadar ödeme yapmayı planlamaktadır. Bu nakit yardımlarına başvurular ise KOSGEB'e yapılmaktadır.

SON BAŞVURU 5 GÜN SONRA

Bu desteklerin amacı, ekonomik faaliyetleri canlandırmak, girişimcileri desteklemek ve istihdamı artırmaktır. Hükümet, bu desteklerle işletmelerin büyümesine katkıda bulunmayı ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı hedeflemektedir. Başvuruların zamanında yapılması ve gerekli koşulların sağlanması durumunda, başvuru sahipleri bu desteklerden faydalanabileceklerdir.