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Ailelere nefes aldıracak destek ödemesi! Çocuk başına 3.038 TL veriliyor

Aileler sevinçten havalara uçacak. Yeni destek ödemesi az da olsa nefes aldıracak. ASHB’den başvuru yapan ailelere Çocuk başına 3.038 TL destek ödemesi geldi.

Ailelere nefes aldıracak destek ödemesi! Çocuk başına 3.038 TL veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin belini büken ekonomik koşulları ortadan kaldırmak için harekete geçti. Bakanlık, başvuru yapan ailelere nefes aldıracak destek ödemesi yapacak. Üstelik çocuk başına yardım verilecek. Sosyal ekonomik destek paketi kapsamında Haneler Her çocuk için 3038 TL sosyal yardım alma imkanına sahip olacak. Peki SED nedir? SED başvurusu nasıl yapılır?

Çocuğu olan aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu müjdeler sürüyor. Nisan ayına doğru geri sayım başlarken hanelere çocuk başına ödeme müjdesi verildi. Ailelere nefes alacak aldıracak yardım ödemesi için başvurular e-devlet'ten yapılacak. T.C kimlik no ile başvuru yapan Haneler çocuk başına 3038 TL'ye Varan destek ödemesi alma imkanına sahip olacak. Başvuru sırasında çocukların T.C kimlik numaralarının da yanınızda olması gerekiyor. Peki, sosyal ekonomik destek ödemesi nedir? Kimler sosyal ekonomik destek ödemesi olabilir? Aile Bakanlığı SED yardımı ile ilgili her şey haberimizde…

AİLELERE NEFES ALDIRACAK YARDIM ÖDEMESİ

Koronavirüs salgını sonrasında tüm dünyada başlayan ekonomik kriz ve doların hızlı bir şekilde yükselmesi nedeniyle Türkiye'de geçim sıkıntısı baş gösterdi. Özellikle çocuğu olan aileler hem geçim sıkıntısı içinde boğuşuyor hem de çocuklarının okul masraflarını karşılamakta zorlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu durumda olan ailelere maddi destek sağlayarak biraz da olsa nefes aldırıyor. Aile Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere ödenen yardımlardan biri de sosyal ve ekonomik destek ödemesi. Bu yardım sayesinde Haneler rahat bir nefes alma imkanına sahip olacak. Çünkü devlet çocuk başına 3038 TL SED yardımı verecek. İlkokul ortaokul lise öğrencisi çocuğu olan aileler hemen başvuru yaparak 12 ay boyunca bu yardımdan faydalanabilir.

2023 SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED yardımı başvurusu yapmak isteyen ailelerin Öncelikle PTT'den e-devlet şifresi almaları gerekiyor. Ardından da T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile Giriş yaparak arama butonuna sosyal ve ekonomik destek yazmaları başvuru sayfalarına ulaşmaları gerekiyor. Başvuru ekranına ulaşan aileler Burada bulunan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra onaya gönderebilir. Aile Bakanlığı inceleme işlemlerine 10 gün kadar devam ediyor. Yine başvuru sonucunuzu e-Devlet'ten takip etmek mümkün oluyor.

SED yardımı alabilmek için aile Bakanlığı tarafından aranan şartlara da uygun olmak gerekiyor. En önemli şart ise hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Bu şarta uygun olan aileler çocuk başına yardım için başvuru yapabiliyor.

2023 SED YARDIMI NE KADAR?

Aile Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemeleri Her 6 ayda bir memur maaş katsayısı oranında artıyor. SED yardımı da artış gösteren ödemelerden biri. 2023 SED yardımı 2059 TL ile 3.038 TL arasında değişiyor. Verilecek olan yardım miktarı çocukların eğitim kademesine göre belirleniyor.

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