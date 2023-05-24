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Ailelere 8500 TL maaş bağlanacak! Ak Partili isim az önce duyurdu

Her aileye 8.500 TL maaş bağlanacak. Açıklama bizzat AK Parti üyesi Numan kurtulmuş'tan Geldi. AK Parti Başbakan Vekili Numan Kurtulmuş vatandaşlık maaşı ile milyonlarca kişinin rahat nefes alacağını duyurdu.

Ailelere 8500 TL maaş bağlanacak! Ak Partili isim az önce duyurdu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan cephesinden yeni vaatler gelmeye devam ediyor. Bu defa açıklamayı AK Parti üyesi Numan Kurtulmuş yaptı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş seçimden hemen sonra aile ve gençlik Bankası kurulacağını duyurarak her aileye 8.500 TL maaş bağlanacağını açıkladı. Ayrıca Numan Kurtulmuş ev hanımlarına da emeklilik müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda, tüm vatandaşlara yönelik desteklerin duyurulduğu bir konuşma gerçekleştirdi. Özellikle ev hanımlarına yönelik olarak emeklilik sürecinde sigorta primlerine katkı sağlanacağını belirtti. Ayrıca, yeni dönemde 'vatandaşlık maaşı' uygulamasının başlatılacağını ifade etti. Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde AK Partili Numan Kurtulmuş tarafından da dikkat çeken bir şekilde tekrarlandı.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI

AK Partili Numan Kurtulmuş, seçim sonrasında vatandaşların refah seviyelerini yükseltmek amacıyla bir dizi adım atacaklarını açıkladı. Kurtulmuş, her evin en az bir asgari ücret düzeyinde maaş alacağını belirtti. Ayrıca, aile bazında vatandaşlık maaşı tekliflerinin olduğunu ve her ailenin gelirinin asgari ücret seviyesinde olmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ev kadınları için emeklilik hakkı ve yıpranma payının getirileceğini de belirten Kurtulmuş, ev kadınlarına milletvekillerine verilen yıpranma payının sağlanacağını söyledi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarına sağlanacak emeklilik desteği için şartların belirleneceğini ifade etmişti. Ev hanımlarının emeklilik için sigorta primlerinin bir kısmını ödeyeceklerini ve devletin bu primlerin üçte birini karşılayacağını belirtmişti. Ayrıca, emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceği açıklanmıştı. Ancak henüz başvuru şartları tam olarak belirlenmediği için detaylar açıklanmamıştır.

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