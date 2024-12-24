GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Aile Destek ödemesi alanlar dikkat! 2025 için sürpriz karar

Aile Destek Programı, her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi hanelere yapılan ödemelerle birçok ailenin geçim sıkıntısını hafifletiyor. 2025 yılında bu ödemelerin devam edip etmeyeceği, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Aile Destek ödemesi alanlar dikkat! 2025 için sürpriz karar

Gelir durumu düşük olan haneler için yapılan bu yardımlar, toplumun en savunmasız kesimlerine önemli bir finansal destek sağlıyor. Bu yardımlar 2025’te uzatılacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Henüz 2025 için resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu konuda yapılacak düzenlemeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Tüm detaylar haberimizde…

2025 Aile Destek Programı

Aile Destek Programı’nın 2025 yılında devam edip etmeyeceği vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan bu sosyal yardım, birçok haneye nefes aldırıyor. Yıl sonunda sona ereceği belirtilen programın uzatılıp uzatılmayacağı henüz netleşmedi. Bu ödemeler 2025’te de devam edecek mi? Aile Destek Programı ödemeleri, Aralık 2024 itibarıyla son bulacak gibi görünüyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş toplumun ihtiyaçlarına göre hareket ettiklerini ifade etti. Bakan Göktaş “Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmıyoruz. Tüm kesimlere eşit ve adil bir hizmet sunuyoruz” dedi. Bu açıklama programın uzatılabileceğine dair umutları canlı tutuyor.

Yardım Sorgulama ve Ödemeler

2024 yılı boyunca Aile Destek Programı kapsamında ne kadar ödeme yapıldı? Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, hanelerin gelir durumuna göre farklılık göstermektedir. Geliri 450 TL ve altında olan hanelere aylık 1.250 TL destek sağlanırken, geliri 450 TL ile 911,15 TL arasında olanlar 1.100 TL ödeme almaktadır. 911,15 TL ile 1.372,30 TL arasında geliri olan haneler için bu tutar 950 TL olarak belirlenmiştir. Geliri 1.372,30 TL ile 2.835,60 TL arasında olanlar ise 850 TL destekten yararlanmaktadır. Bu ödemeler, ihtiyaç sahibi hanelerin temel gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak yapılmaktadır. Bu ödemeler, her ay düzenli olarak hesaplara yatırıldı. Aralık ayında yapılan son ödeme ile birlikte toplamda 106,8 milyar TL destek sağlandığı açıklandı.

Hesabınıza ödeme yapılıp yapılmadığını öğrenmek ister misiniz? Bunun için e-Devlet sistemine giriş yapmanız yeterli. "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla detayları görebilirsiniz.

2025’te Ödemeler Devam Eder Mi?

Aile Destek Programı’nın 2025 yılında devam edip etmeyeceğiyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Sosyal yardımın sona ereceği yönünde tahminler olsa da ihtiyaç sahibi haneler bu konuda umutlu. Sizce bu yardım uzatılmalı mı? Aile Destek Programı birçok hanenin maddi yükünü hafifletmeye devam ediyor. Uzatılması durumunda daha fazla kişiye destek sağlanabilir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor