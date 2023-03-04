Aile Bakanlığı zamlı yardım verecek! Listede adı yazana 15 Mart’ta 4.336 TL yatırılacak

Devlet, düşük gelirli ailelere yönelik sosyal yardım ödemelerini sürdürüyor. 2023 yılında sosyal yardımlar zamlı olarak hesaplara yatmaya başladı. O ödemelerden biri de aile Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınlarının bakımını sağlayan kişilere yönelik verilen evde bakım maaşı oldu. Evde bakım maaşı 2023 zamlı tutarı belli oldu. Peki, kimler başvuru yapabilir? Evde bakım maaşı kimlere verilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok yardıma muhtaç vatandaşa aylık düzenli olarak sosyal yardım ödemesi sağlanıyor. Bu ödemeler arasında aile yardımı hem miktarı gereğince hem de çok sayıda vatandaşın yararlanması nedeniyle öne çıkan destek ödemelerinden biri oluyor. Evde bakım maaşı ödemesi aylık düzenli olarak yapılıyor ve bir kez başvuru yapmak yeterli oluyor. Peki, evde bakım maaşı başvuru şartları neler soru işareti kimler evde bakım maaşı alabilir? Evde bakım maaşı 2023 ne kadar oldu?

2023 GÜNCEL EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılan %30 artış sonrasında sosyal yardımlarda değişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerinden biri olan evde bakım maaşına da artış yapıldı. Zamlı evde bakım maaşı belli oldu. 2023 yılı evde bakım maaşı hak sahiplerinin hesaplarına 4.336 TL olarak ödenecek nokta yani geçtiğimiz yıla oranla evde bakım maaşında 1000 TL'lik bir artış gerçekleşmiş oldu. Temmuz ayında enflasyon oranlarının ve memur maaşlarının belli olması ile birlikte evde bakım maaşı bir kez daha güncellenecek.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

E-devlet üzerinden daha önce başvurusunu yapan ve onay alan hak sahipleri zamlı evde bakım maaşlarını 15 Mart tarihinden itibaren alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahibi kişilerin hesaplarına yatıyor. Yani Mart ayı ödemeleri de bakanlık tarafından il il yayınlanacak listeler doğrultusunda 15 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında hesaplara geçecek.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler tarafından evde bakım maaşı başvuru şartları da merak ediliyor. Evde bakım maaşı, Ağır engelli hasta yaşlı ve yakınına bakan kişilere veriliyor. Bunun yanında bakıma muhtaç kişinin bulunduğu hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden de az olması gerekiyor. Bu şartları Taşıyan kişiler tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alarak başvuru işlemlerini yapabilir. Başvuru işlemleri e-devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından gerçekleştirilebiliyor.