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Aile Bakanlığı ve PTT anlaştı! İhtiyaç sahibi kişilere her ay 5000 TL yardım verilecek

İhtiyaç sahipleri bakmadan geçmeyin. Aile Bakanlığı PTT üzerinden yardım verecek. 5000 TL nakdi destek için şartlar netleşti.

Aile Bakanlığı ve PTT anlaştı! İhtiyaç sahibi kişilere her ay 5000 TL yardım verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi kişilere sosyal yardım vermeye devam ediyor. Bakanlıktan sosyal yardım parası için peş peşe duyurular geliyor. Yine dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerin derdine derman olacak yeni bir sosyal yardım ödemesi yapılacak. 5000 TL nakdi destek e-devlet üzerinden başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine verilecek. Başvuru yapanlar 3 gün içinde bu ödemeyi alacak. Sosyal yardım başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Türkiye'de ekonomik kriz ve her geçen gün düşen Alım gücü özellikle Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşın belini büküyor. Geçim sıkıntısı her geçen gün artmaya devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Aile Bakanlığı yeni bir sosyal yardım duyurusu da hayatta. e-Devlet üzerinden başvuru yapan kişilere bakanlıktan 5.000 TL nakdi yardım verilecek. Başvuru ekranından form dolduranlar 3 gün içinde ödeme olabilecek. Aile Bakanlığı 5.000 TL sosyal yardım başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

BAŞVURU FORMUNU DOLDURUN 3 GÜN İÇİNDE ALIN

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın PTT üzerinden yaptığı sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Aile Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruda başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilere 5.000 TL sosyal yardım ödemesi verileceği bildirildi. e-Devlet üzerinden başvuru formunu dolduran kişiler sosyal destek ödemesi alabilecek. Başvuru yapanlara ödeme 3 gün içinde sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Aile Bakanlığı'nın PTT üzerinden ödeyeceği 5.000 TL sosyal yardım son dakika duyurusu ile yapıldı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler hane başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu yardım için başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılabilecek. Aile Bakanlığı'nın sağlayacağı bu ödemede en önemli Kriter gelir kriteri. Yukarıda belirttiğimiz gelir kriterine uygun olanlar 3 gün içinde parasını alabilecek.

Aile Bakanlığı'nın sağladığı sosyal yardım ödemelerinin büyük çoğunluğu PTT üzerinden yapılıyor. Ancak başvuru formunu doldurduğunuz sırada IBAN numarası verirseniz ödemenizi banka hesabınız aracılığı ile de alabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım ödemelerini değerlendirmek isteyenler geç kalmasın. Mart ayında ödeme almak istiyorsanız hemen başvuru işlemlerinizi tamamlayın.

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