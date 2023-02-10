Çocuklu ailelere aile Bakanlığından büyük destek. Başvuru yapanlara PTT'den binlerce liralık çocuk yardımı ödenecek. Okula giden çocuğa olan aileler bu yardım kampanyasını kaçırmasın. Başvurular hızlı şekilde Online olarak yapılabiliyor. Ya da T.C kimlik kartı ile SYDV'DEN başvuru yapabilirsiniz. Başvuru şartları ve detaylar da bakanlık tarafından tek tek paylaşıldı. Geç kalmayın Aile Bakanlığı tarafından sağlanan öğrenci yardımı ödemesini sakın kaçırmayın.

Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! PTT’den çocuklu ailelere aylık 3.090,00 TL öğrenci yardımı verilecek! Ödeme çocuk başına olacak. Maddi durumu yerinde olmayan ihtiyaç sahibi kişilere aile Bakanlığı'nın sağladığı sosyal yardım ödemelerinin ardı arkası kesilmiyor. Binlerce aile bu yardım ödemeleri ile rahat bir nefes alırken çocuğu olan aileler için Ekstra ödemeler yapılıyor. O ödemelerden biri de aile Bakanlığı tarafından Dar gelirli ailelerin çocuklarına sağlanan SED yardımı ödemesi oluyor. SED yardımı, öğrencinin eğitim durumuna göre farklılık gösteriyor. Peki, kimler SED yardımı alabilir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? Aile Bakanlığı SED yardımı başvuru şartları ve merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.

SED YARDIMI ALMA ŞARTLARI

Bakanlığın sağladığı sosyal yardım ödemelerine çeşitli başvuru şartları bulunuyor. Aslında her ödemenin durumuna göre şartlar değişebiliyor. Aile Bakanlığı'nın çocuklar ailelere sağladığı SED yardımı için başvuru şartları şöyle:

Hakkında bakım tedbiri kararı bulunan ve yaş şartını aşması sebebi ile sosyal hizmet birimlerinden ya da koruyucu aileden ayrılanlar için meslek edinme kursuna veya öğrenimi süren meslek sahibi olmayan kişiler

Doğal afet, hastalık ya da kaza sebebi ile kendisine bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarının yerine getirilmeyecek durumda olan kişiler

Daha önceden hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilmiş ve bu kuruluşlarda bakılan ama SED yardımı aldıklarında ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olanlar için çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan destek ödemesinden faydalanabilmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ?

SED yardımı başvuruları için 2 yöntem bulunuyor. T.C kimlik kartınız ve şifre birlikte e-devlet girişi yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan SED yardımı başvuru formunu doldurarak kısa sürede ve online şekilde başvuru yapabilirsiniz. Ya da sizin ve çocuğunuzun T.C kimlik kartı ile birlikte en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek de başvuru yapmanız mümkündür.

SED YARDIMI 2023 TUTARI NE KADAR?

2023 SED yardımı ücreti hesaplara zamlı olarak yatıyor. Geçtiğimiz yıl 1611 TL olarak ödenen sosyal ve ekonomik destek ödemesi memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılan %30 artışla birlikte aynı oranda arttırıldı. 2023 SED yardımı eğitim kademesine göre şu şekilde oldu;

Okul öncesi eğitim gören çocuklar için 2.059,99 TL,

İlköğretim eğitimi gören çocuklar için 3.090,00 TL,

Ortaöğretim öğrencileri için 3.295,99 TL,

Yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için 3.708,00 TL.

Sosyal ve ekonomik destek ödemesi başvurunuzu yaptıktan sonra T.C kimlik kartı ile birlikte PTT'den ödeme alabilirsiniz.