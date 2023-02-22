Aile Bakanlığı Mart ayında 1250 TL nakit ödeme yapacak! Bugün başvurun, 10 gün içinde alın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımların ardı arkası kesilmiyor. Her ay milyonlarca kişi binlerce liralık destek ödemesi sayesinde hayatını daha kolay idame etme şansı elde ediyor. Bakanlık, gerekli şartları taşıyan kişilere düzenli destekler de veriyor. Bu yardımları alabilmek için bakanlığa bağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmak ya da e-Devlet’ten başvuru yapmak gerekiyor. Aile Bakanlığı sosyal yardımlarını alabilmek için bazı şartlara da uygun olmak gerekiyor.

Mart ayı sosyal yardım ödemelerinden yararlanmak isteyenlerin başvuru yapmaları için duyuru geldi. Aile Bakanlığı, yardım başvuru ekranı açıldı. Hemen başvuru formunu dolduran kişiler Mart ayının ilk gününden itibaren yardım ödemesi almaya başlayacak. Peki, kimler devlet yardımı alabilir? Aile Bakanlığı sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

MART AYI SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak sağladığı sosyal yardım ödemelerine hala başvuru yapmayanlar için duyuru geldi. Yaklaşık 4 milyon hanenin faydalandığı sosyal yardımlar Mart ayında artarak devam edecek. O sebeple başvuru yapmayanlar için 6 günlük bir süre kaldı. bu süre içerisinde başvurusunu tamamlayanlar Mart ayının ilk gününden itibaren yardım ödemesini alabilecek. Aile Destek paketi ödemeleri kapsamında yardım miktarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişecek.

KİM NE KADAR AİLE DESTEK YARDIMI ALACAK?

Türkiye aile destek yardım ödemeleri hane içinde kişi başına düşen gelire göre farklılık gösteriyor. Gelir durumuna göre yapılacak ödemeler şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar 1.250 TL,

450 TL üzeri – 911,15 TL ve altı olanlar 1.100 TL,

911,15 TL üzeri – 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL,

1372,30 TL üzeri – 1833,45 TL’den az olanlar 850 TL olarak belirlendi.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Bakanlığı'nın yeni yardım paketinin olan aile destek yardımı başvurularını e-devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapabilirsiniz. Yardım başvurusu yapmak için T.C kimlik numaranızı şifrenizle birlikte e-devlet girişi yapmanız gerekmektedir. Buradaki formu eksiksiz ve tam olarak doldurduktan sonra Onay için gönderebilirsiniz

Aile Bakanlığı Sosyal Yardım imkanlarından faydalanabilmek için hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinde en az olması gerektiğini unutmayın.