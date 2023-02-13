Aile Bakanlığı il il açıkladı! Bu illerde yaşayanların hesabına yarın 4336 TL sosyal yardım yatacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan sosyal yardım ödemeleri şubat ayında da sürüyor. Türkiye'ye yasa bağın deprem felaketini nedeniyle sosyal yardım ödemelerinin erteleneceği konuşuluyordu ancak Aile Bakanlığı yeni duyuruyu yaptı. Bakanlık yayınladığı listede adı soyadı bulunanlara Yarından itibaren Ödeme yapacak. Bu listeyi Hemen kontrol edin. Eğer listede adını soyadınız ve yaşadığınız il bulunuyorsa hesabınıza 4336 TL nakit yardım ödemesi yatacak.

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen en önemli sosyal destek ödemelerinden biri. Bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli kişilerin yakınlarına gerekli kriterleri taşımaları durumunda verilen evde bakım parası ödemesi aylık olarak hesaplara yatıyor. Aile Bakanlığı tarafından verilen bu sosyal yardım ödemesi 2023 Şubat ayından itibaren zamlı olarak hesaplara geçecek. Bu ay ilk kez zamlı ödenecek evde bakım maaşı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Şubat ayı evde bakım maaşı ne kadar kaç TL? 2023 evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakıma muhtaç olan vatandaşlara bakan yakınlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı Şubat ayı ödemeleri dört gözle bekleniyor. Çünkü bu ay evde bakım parası ödemeleri zamlı olarak hesaplara geçecek. Evde bakım maaşı Şubat ayı ödemeleri için aile Bakanlığından tarih verildi. 15 Şubat tarihinde başlayacak olan ödemeler 28 Şubat tarihine kadar sürecek. 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi erken saatlerde bakanlık tarafından paylaşılacak.

2023 ŞUBAT AYI EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınlarına bakan Ve tabii ki de gelir kriterine uygun olan vatandaşlara evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı, hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olduğu hanelere veriliyor. Elbette bakıma muhtaç kişinin sağlık durumunun da bir rapor ile belgelenmiş olması gerekiyor.

2023 yılı evde bakım maaşı ödemesi Bu ay zamlı olarak hesaplara geçecek. 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı 4336 TL olarak hak sahibi kişilerin PTT hesaplarına ya da IBAN numaralarına yatacak. Geçtiğimiz yıl 3336 TL olan evde bakım maaşı %30 artışla Bu yıl 1000 TL'lik bir artış gösterdi. Hak sahibi vatandaşlar ilk zamlı maaşlarını 15 Şubat tarihi itibariyle alacak.