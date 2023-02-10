Aile Bakanlığı e-Devlet'ten başvurana anında verecek! 15 bin TL ödeme tek seferlik vatandaşa dağıtılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru yapanlara tek seferlik 15.000 TL nakit destek ödemesi yapacak. E-Devlet üzerinden başvuru yapanlar ödemeyi alacak. Hane başına verilecek olan ödemeden Dar gelirli ihtiyaç sahibi Asgari ücretli ve emekliler faydalanacak.

Devlet, 2023 yılında da dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerin elinden tutmaya devam ediyor. e-Devlet aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği birçok yardım bulunuyor. Türkiye aile destek yardımı da geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana her ay düzenli olarak hanelere ödeniyor ve adeta vatandaşa ilaç gibi geliyor. Aylık 850 ila 1250 TL arasında değişen Aile Destek yardımıyla birlikte dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ödenen 12 aylık toplam tutar 15 bin TL'ye kadar yükseliyor. Ödeme için başvuru işlemleri e-devletten yapılabiliyor. Yine Sosyal Yardımlaşma vakıflara aracılığıyla da başvuru yapmak mümkün oluyor. Başvuru şartları ve detaylar da ortaya çıktı. Milyonlarca ailenin faydalandığı Türkiye Aile Destek yardımıyla ilgili her şeye haberimizde ulaşabilirsiniz.

BU ŞARTLARA DİKKAT

Aile yardımı Türkiye genelinde bulunan ve ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlar için sağlanıyor. Tek seferlik 15.000 TL yardım alabilmek için başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Ödemeler aylık olarak yapılıyor ve 850 ila 1250 TL arasında oluyor. Toplamda ise 15 bin TL'ye ulaşıyor. Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilen bu yardım hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan herkese ödeniyor. Yani aslında düzenli bir geliriniz olsa bile eğer bu gelir ailenize yetmiyorsa başvuru yaparak bakanlıktan ödeme alabilirsiniz

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN OLACAK

Türkiye Aile Destek paketi, aile Bakanlığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı bir yardım paketi. Başvuru işlemleri de T.C kimlik numaranız ve şifrenizle birlikte e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aile Bakanlığı sekmesi altında bulunan formu doldurması gerekiyor. Ya da bireysel yani şahsi başvuru yapmak isterseniz en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gidebilirsiniz. Burada yine başvuru formunu doldurarak kimlik kartınızla birlikte başvuru yapabilirsiniz.

12 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

Türkiye aile destek yardımı ödemeleri 12 ay boyunca düzenli ve aralıksız olarak yapılıyor. Tek bir başvuru yeterli oluyor yeniden başvuru yapmanıza gerek yok. IBAN numaranıza ya da PTT hesabınıza aylık olarak 850 TL ve 1250 TL arasında nakit para yatıyor. Ödeme tutarı kişilerin gelir durumuna göre ya da hanede yaşayan Kişi sayısına göre belirleniyor.