Aile Bakanlığı duyurdu! Devletten 8.668 TL nakit destek

Devlet, sosyal yardımlarla vatandaşlara yalnızca geçici değil kalıcı çözümler de sunmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik önemli bir destek programı başlattı. Yeni işine başlayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir defaya mahsus 8.668 TL ödeme yapılacak.

İşe Başlayana Nakit Destek: Kimler Yararlanabilir?

2025 yılı için belirlenen "İşe Başlama Yardımı", İŞKUR’un yönlendirmesiyle bir işe yerleştirilen sosyal yardım yararlanıcılarına veriliyor. Bu ödeme, brüt asgari ücretin üçte biri oranında hesaplanarak sadece bir kez sağlanıyor. Hedef, hem bireylerin işe başlarken yaşadığı ilk mali yükleri hafifletmek hem de istihdama katılımı artırmak.

Bu destekten yararlanabilmek için:

İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmiş olmak,

SGK kaydının yapılmış olması,

Başvurunun, işe giriş tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılması gerekiyor.

Başvuru Süresi Sınırlı! 60 Günü Kaçırmayın

Destekten faydalanmak isteyenlerin, SGK kayıtlarının ardından 60 gün içerisinde ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) şahsen başvurmaları şart. Bu sürenin aşılması durumunda hak kaybı yaşanıyor. Başvuru sırasında talep edilen belgelerin eksiksiz sunulması da büyük önem taşıyor.

Sosyal Yardımlar Kesilecek Mi? İşte Gerçek

Yeni işe başlayanların en çok merak ettiği konulardan biri de mevcut sosyal yardımların devam edip etmeyeceği. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, iş sahibi olan bireyler mevcutta almakta oldukları Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) gibi desteklerden işe giriş tarihinden itibaren bir yıl boyunca faydalanmaya devam edecek.

Bu sayede hem çalışmaya başlayan vatandaşlar hem de aileleri devletin desteğini arkasında hissetmeye devam edecek.

Yeni Hayatınıza Güçlü Bir Başlangıç Yapın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu bu özel destekle hem istihdama katılım teşvik ediliyor hem de sosyal yardımlarla hayata tutunan bireylerin iş gücüne geçişi destekleniyor. Siz de bu fırsatı kaçırmamak için ilk adımı atın ve başvurunuzu zamanında yaparak 8.668 TL’lik bu destekten yararlanın.