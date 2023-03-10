Aile Bakanlığı çocuk yardımı veriyor! İlkokul, Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 3038 TL devlet yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm vatandaşlara olduğu gibi öğrencilere de yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bakanlıktan İlkokulu ortaokul ve lise öğrencileri için sosyal yardım duyurusu geldi. Aile Bakanlığı'na başvuru yapan aileler çocukları için öğrenci yardımı alabilecek. Yapılan açıklamaya göre tüm kademedeki öğrencilere sağlanacak en az öğrenci yardımı miktarı 3038 TL oldu. Başvuru şartları ve Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrencilere nakit destek sunmaya devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşların imdadına yetişen aile Bakanlığı bu defa sosyal ve ekonomik destek ihtiyacı olan çocuklu ailelerin imdadına koşuyor. Çocuklarını okutmakta güçlük çeken maddi durumu çocuklarının okul masraflarını karşılamaya yeterli olmayan ailelere aile Bakanlığı tarafından SED yardımı veriliyor. SED yardımı miktarı çocukların eğitim kademesine göre de farklılık gösteriyor. Ayrıca SED yardımı ödemeleri devlet koruması altında bulunan çocuklara da veriliyor. Devlet korumasında bulunan çocuklar daha sonra kurumdan ayrılsalar bile bu yardımdan yararlanabiliyor.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Tüm sosyal yardım ödemelerinde olduğu gibi SED yardımı ödemesinde de hane içinde kişi başına düşen gelire bakılıyor. Eğer hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az ise set yardımı almak mümkün hale geliyor. SED yardımı almak için aynı zamanda çocuğunuzun bulunması şart. Çünkü bu ödeme Sadece okula giden çocuğu olan aileler için sağlanıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi devlet koruması altında olan çocuklara ve kurum bakımından ayrılan çocuklara da bu ödemeler sağlanıyor. SED yardımı ödemeleri 12 ay boyunca aralıksız olarak sürüyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Devletten ekonomik ve sosyal yardım alabilmek için başvuru şartları da merak ediliyor. SED yardımı başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına şahsi olarak yapılabiliyor. Başvuru yapacak ailelerin kendi T.C kimlik kartlarının yanı sıra çocuklarının kimlik kartını da yanlarında bulunmaları gerekiyor. 18 yaş altı çocuklar için aileleri başvuru yaparken 18 yaş üstü çocuklar için bireysel başvuru kabul ediliyor. SED yardımı için diğer bir başvuru yöntemi ise e-devlet kapısı. T.C kimlik no ve şifrenizle e-devlet girişi yaptıktan sonra buradan başvuru formunu doldurarak SED yardımı başvurusunu tamamlayabilirsiniz.