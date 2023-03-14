GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Aile Bakanlığı bu yardımı herkese ulaştırıyor! Başvuranların alacağı yardım kısa sürede hesaplara geçiyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yardımı herkese ulaştırıyor! Başvuranların alacağı yardım kısa sürede hesaplara yatıyor! İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım detayları...

Aile Bakanlığı bu yardımı herkese ulaştırıyor! Başvuranların alacağı yardım kısa sürede hesaplara geçiyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım projeleriyle her gün gündemde. Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon döneminde vatandaşların birçok noktada zorlanması her geçen gün yeni projelerin oluşturulmasına sebep oluyor. Vatandaşların temel ihtiyaçlarına yetişmekte zorlandığı şu dönemde tüm ek ödemeler, sosyal yardımlar hanelere bir nebze olsun iyi geliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım kimlere verilecek? Sosyal yardım paketinden kimler yararlanabilecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım şartları neler? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım detayları... 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımı başvurusu 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kolaylıkla e-devlet adresinden müracaatlarını gerçekleştirebilmektedir. E-devlet üzerinden kendi T.C. kimlik ve şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer daha önce hiç e-devlet şifresi almadıysanız en yakın PTT şubesinden e-devlet şifrenizi edinebilirsiniz. 


E-devlet adresine giriş yaptıktan sonra arama kısmına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlar yazdığınızda tüm destek paketlerini görebilirsiniz. İçlerindeki diğer sosyal yardımları da inceleyerek başvuru yapabilirsiniz.  
Yapılacak sosyal yardım projelerinde belli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara uyan kişi ve ailelere sosyal yardımlar yapılmaktadır. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım şartları neler? 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım başvuru şartları 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı sosyal yardımlar birçok dala ayrılmaktadır. İçerisinde dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, yaşlılık aylığı, giysi, gıda, yakacak yardımı, kira yardımı gibi daha birçok çeşitli sosyal yardım paketleri bulunmaktadır. Şartlar da ilgili sosyal yardıma göre değişiklik göstermektedir.  


Bakanlığın sağladığı 1.100 TL sosyal yardıma başvuru yapmak isteyen kişiler için de şartlar söz konusudur. Açıklanan 1.100 TL sosyal yardım ve birçok yardımın temel şartı gelir seviyesidir. Hane kişi sayısına göre düşen gelir miktarı yapılacak yardımları belirlemektedir. Şartları taşıdığı belgenen kişilere ise 1.100 TL nakit yardımı yatırılmaktadır. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
EYT’lilere bu sene yapılacak tüm ödemeler! Para su gibi akacak! EYT’lilere bu sene yapılacak tüm ödemeler! Para su gibi akacak!
Emekliye ek zam 2023 son dakika! SSK, BAĞ-KUR emeklisi kök maaş 7000 TL oluyor Emekliye ek zam 2023 son dakika! SSK, BAĞ-KUR emeklisi kök maaş 7000 TL oluyor
EYT kapsamı değişiyor! Beni tutmadı diye üzülmeyin 2002-2007 sigorta girişi olanlar hemen bunu yapın EYT kapsamı değişiyor! Beni tutmadı diye üzülmeyin 2002-2007 sigorta girişi olanlar hemen bunu yapın
Emeklinin nabzı hızlanacak! Bayram ikramiyesi rakamları sızdı, gören emekli göbek atacak Emeklinin nabzı hızlanacak! Bayram ikramiyesi rakamları sızdı, gören emekli göbek atacak
Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye piyango vurdu! Ek zamlı ödemeler o tarihte hesaplara yatacak Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye piyango vurdu! Ek zamlı ödemeler o tarihte hesaplara yatacak
Dar gelirliye PTT'den yardım parası! Aylık 1.250 TL ödeme her eve girecek Dar gelirliye PTT'den yardım parası! Aylık 1.250 TL ödeme her eve girecek
SON HABERLER
Aile Bakanlığı bu yardımı herkese ulaştırıyor! Başvuranların alacağı yardım kısa sürede hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı bu yardımı herkese ulaştırıyor! Başvuranların alacağı yardım kısa sürede hesaplara geçiyor!
PTT nakit 15.00 TL destek yapacak! Ödemeler gişeden alınacak! PTT nakit 15.00 TL destek yapacak! Ödemeler gişeden alınacak!
Hak sahipleri bunu yapmalı! Yoksa hakları yanacak! Mülk sahibi olanların dikkatine, 51 gün kaldı Hak sahipleri bunu yapmalı! Yoksa hakları yanacak! Mülk sahibi olanların dikkatine, 51 gün kaldı
Dar gelirliye PTT'den yardım parası! Aylık 1.250 TL ödeme her eve girecek Dar gelirliye PTT'den yardım parası! Aylık 1.250 TL ödeme her eve girecek
Emekliye ek zam 2023 son dakika! SSK, BAĞ-KUR emeklisi kök maaş 7000 TL oluyor Emekliye ek zam 2023 son dakika! SSK, BAĞ-KUR emeklisi kök maaş 7000 TL oluyor
Altın fiyatlarında belirsizlik merak konusu! Altında kritik seviyeler aşıldı mı? 14 Mart 2023 altın fiyatları nedir? Altın fiyatlarında belirsizlik merak konusu! Altında kritik seviyeler aşıldı mı? 14 Mart 2023 altın fiyatları nedir?
Bankacılık sektöründe o devir kapandı! Yeni dönemde vatandaşın işlem yapmasına gerek yok! Bankacılık sektöründe o devir kapandı! Yeni dönemde vatandaşın işlem yapmasına gerek yok!
Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye piyango vurdu! Ek zamlı ödemeler o tarihte hesaplara yatacak Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye piyango vurdu! Ek zamlı ödemeler o tarihte hesaplara yatacak