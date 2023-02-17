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Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği verecek! İhtiyaç sahibi kişiler için başvuru ekranı açıldı

Aile Bakanlığı PTT üzerinden 7500 TL kış desteği verecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için başvurular bu sabah e-Devlet'ten başladı.

Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği verecek! İhtiyaç sahibi kişiler için başvuru ekranı açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım ve destek ödemeleri kış aylarında da devam ediyor. Bakanlık sunduğu sosyal yardım fırsatlarına bir Yenisini de bu sabah saatlerinde ekledi. Aile bakanı Derya Yanık Twitter hesabından bir duyuru yaparak kış desteği projesinin başladığını bildirdi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu projeye başvuru yaparak 7500 TL nakdi yardım alabilecek. Başvurular e-devlet üzerinden açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılında Sosyal Yardım ödemelerini arttırarak sürdürüyor. Zamlı sosyal yardım ödemeleri Şubat ayı itibariyle hesaplar yatmaya başlarken bakanlıktan bu defa kış yardımı duyurusu geldi. Başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına 7500 TL kış desteği yatacak. Başvuru şartlarını da bakanlık tek tek açıkladı. Başvuru yapmak isteyenler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesini ziyaret ettikten sonra şartları öğrenerek hemen form doldurabilir. Aile Bakanlığı kış yardımı şartları ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU SABAH BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Aile Bakanlığı Sosyal Yardım ödemeleri için başvuru ekranı bu sabah açıldı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan herkes Bakanlığın sosyal yardımlarına başvuru yaparak ödeme alabiliyor. Kış yardımı ödemeleri için de yine e-devlet üzerinden başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak gerekiyor. Bu yardım ihtiyaç sahibi kişilere kış boyunca sağlanıyor ve toplamda 7.500 TL olarak veriliyor.

KİMLER KIŞ YARDIMI ALABİLİR?

Kış desteği almak için aranan başvuru şartları da aile Bakanlığı tarafından ilan edildi. Bu yardım sadece ihtiyaç sahiplerine veriliyor yani hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu şartı taşıyan kişiler e-devlet'ten form doldurarak ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

TEK SEFERE MAHSUS 7500 TL ÖDEME YAPILIYOR

Aile Bakanlığı kış desteği ödemesi kapsamında tek sefere mahsus olarak hak sahibi kişilere 7.500 TL ödeme yapılıyor. Doğalgaz ve elektrik giderleri için yapılan bu ödemeden yararlananlar Gelecek yıl yine kış aylarında başvuru yaparak destek olabiliyor.

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