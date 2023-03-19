Aile Bakanlığı 4.338 TL yardım ödemesinde kimseyi eli boş döndürmüyor! Her yaştan vatandaşın faydalanabileceği nakit ödeme hesaplara yatıyor! 

Son zamanlardaki geçim derdi vatandaşların akıllarında değişmez tek şey olmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 7’den 70’e her vatandaşın faydalanabileceği bir bütçe açıklaması yaptı. Milyarlarca TL nakit ödemenin hangi vatandaşlara ve hangi şartlarda yatırılacağı da açıklandı. Peki 4.338 TL Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelerinden kimler yararlanabilir? Aile Bakanlığı ödeme şartları nelerdir? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemesinin ne zaman ve kimlere yapılacağının tüm detayları...



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca milyonlarca vatandaşa çeşitli alanlarda yapılan sosyal yardımlar 2023 yılında da tüm hızıyla sürüyor. Zor zamanların yaşandığı son dönemlerde sosyal yardımlar olmadan ayakta kalamayacak birçok hane varken yeni bir açıklama daha geldi. Bakan Derya Yanık, ihtiyacı olan vatandaşlara ne kadar ve ne zaman aile ödemesi yapılacağını açıkladı.



Aile Bakanlığı destek ödemeleri ne zaman yatırılacak?



Devlet destekli olarak ailelere sunulan ihtiyaç dahilindeki ödemelerin her ayın 15’inde gerçekleştirilmeye başladı ve ödemelerinin ay sonuna kadar devam ettiği biliniyor. Mart ayında hala süren ödemeler için evde bakım paraları hesaplara geçiyor. Hesaplara ödemelerin 15 – 31 Mart aralığında yatması nedeniyle vatandaşların ödemenin yatıp yatmadığını hesaplarından kontrol etmesi gerekmektedir.



2023 evde bakım maaşı miktarı



Ocak 2023 itibariyle vatandaşlara yapılan evde bakım maaşı ödemeleri de arttı. Gerçekleştirilen artışla birlikte evde bakım maaşı miktarı 4.338 TL oldu. Ödemelerin yatıp yatmadığını sorgulamak için e-devlet üzerinden giriş yapmak gerekmektedir.



Vatandaşların ihtiyaçlarının temel anlamda karşılanabilmesi için evde bakım maaşı ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Dar gelirli aileler ile ihtiyaç sahibi olan aileler için yapılan bu ödemelerde engelli raporu olan bireyin kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. Sağlık raporu ile gösterilmesiyle birlikte evde bakım maaşı bağlanmaktadır.



Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?



Evde bakım maaşı başvurusu yapmak için vatandaşların ikametgahlarının olduğu yere bağlı Aile ve Sosyal Politikalar il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir. Eğer il ve ilçede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri bulunmuyorsa e-devlet üzerinden başvuru yapmak mümkündür.



Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?



“Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?” sorularının yanıtı çok basit. Ziraat Bankası’ndan ödemelerini alan kişiler BAKIYE yazıp 4747 numarasına SMS atarak öğrenebilmektedir.