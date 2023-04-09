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Aile Bakanlığı 3 ay düzenli sosyal yardım verecek! Müracaat edenlere 3750 TL destek ödemesi yapılacak

Aile yardımı Nisan ayı ödemeleri merakla takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı ödemeler için tarihler belli oldu. 3 ay düzenli ödeme almak için siz de müracaat edin.

Aile Bakanlığı 3 ay düzenli sosyal yardım verecek! Müracaat edenlere 3750 TL destek ödemesi yapılacak

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan nisan ayı aile yardımı ödemeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtı yakından takip edilirken hala başvuru yapmayanlarda başvuru koşullarını araştırıyor. Devlet geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan Aile Destek paketi yardımlarını Haziran ayında bitirecek nokta yani yeni başvuru yapacak kişilerin 3 aylık yardım alma imkanı bulunuyor. Toplam 3.750 TL aile yardımı fırsatından faydalanmak için başvuru şartları belli oldu. Bakanlığın sunacağı Aile Destek paketi yardımı çocuğu olan ailelere daha fazla veriliyor.

Devlet, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin daha rahat bir hayat sürmesi adına çeşitli sosyal yardımlar sunarak destek oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlardan biri de geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan Türkiye aile destek yardımı oluyor. Yoğun ilgi gören aile yardımı, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere verildiği gibi emekli ve asgari ücretlilere de veriliyor. Yani gelir kriteri taşıyan tüm vatandaşlar çalışıyor olup olmamaları fark etmeden aile yardımı ödemesi alabiliyor. Nisan ayı aile yardımı ödemesi tarihleri merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nisan ayı ödeme tarihlerini duyururken aynı zamanda son 3 ay hatırlatması yaptın.

AİLE YARDIMI ALMAK İÇİN SON 3 AY KALDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan aile destek ödemesi imkanından faydalanmak isteyen haneler için bakanlık hatırlatma yaptı. Hane başına verilen sosyal yardım ödemeleri 3 ay daha devam edecek. Yani haziran ayına kadar yardım alabilirsiniz. Yardım almak isteyen hanelerde hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Devlet yardım ödemesini Sadece bu şartla veriyor. Bu durumda da çalışan asgari ücretli olan emekli olan kişiler de devletten bu yardımı alma imkanına sahip oluyor.

3750 TL'LİK ÖDEME YAPILACAK

Nisan Mayıs ve Haziran ayı Aile yardımı ödemeleri ile başvuru yapan vatandaşlara toplam 3750 TL'lik ödeme yapılacak. Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilen aile yardımı 850 TL'den başlıyor ve 1200 TL'ye kadar yükseliyor. Yardım miktarı hane içinde kişi başına düşen gelire göre belirleniyor. Ancak çocuğu olan aileler aynı zamanda devletten çocuk destek bileşeni alma şansına da sahip oluyor. Çocuğu olan ailelere çocuk destek bileşeni ödemesi olarak 350 TL ile 650 TL arasında değişen destek veriliyor. Yine bu yardım ödemesi de hane içinde kişi başına düşen gelir üzerinden hesaplanıyor.

NİSAN AYI AİLE YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayı aile yardımından faydalanmak isteyen anneler için ödeme tarihleri belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı öncesi 15 Nisan tarihinden itibaren aile yardımı ödemeleri hesaplara aktarılacak. Aile yardımı almak için hala başvuru şansınız bulunuyor. Başvuru işlemlerinizi T.C kimlik numarası ve şifre ile birlikte e-Devlet'ten yapabilir Ya da doğrudan SYDV'LER aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz

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