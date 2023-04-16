Aile Bakanlığı 2393 TL maaş bağlıyor! Her haneye 12 ay düzenli verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ve destek ödemeleri 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık başvuru yapan Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere her ay farklı ödeme kalemlerinde yardım veriyor. Mart ayı sosyal yardım ödemeleri de T.C kimlik NO’ya göre hesaplara yatmaya başladı. Yeni yapılacak yardım miktarı da belli oldu. Aile Bakanlığı PTT üzerinden 2392 TL sosyal yardım ödemesi sağlıyor. Bu destek ödemesi için başvurular e-devlet'ten yapılabiliyor. Bakanlıktan yardım almak için başvuru şartları ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahibi kişilere yeni yardım miktarı duyuruldu. Dar gelirli olan ihtiyaç sahibi olan geçinmekte zorluk çeken Herkes bu yardım için başvuru yapabiliyor. Bakanlık yardım tutarını arttırırken başvuru işlemlerinin e-devlet'ten ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılacağını da açıkladı. O yardım miktarı artık 2392 TL olarak ödenecek. Ödemeler PTT'den alınabilecek. İşte aile Bakanlığı Sosyal Yardım şartları ve detaylar…

YARDIM MİKTARLARINA ZAM YAPILDI

Yeni yılın gelmesi ile birlikte birçok kalemde zam olduğu gibi sosyal yardım ödemelerini ve destek ödemeleri de arttırıldı. Mart ayında sosyal yardım paraları hesaplara zamlı olarak geçiyor. Türkiye aile destek yardımı da zamlı olarak yapılan ödemeler arasında yer alıyor. Artık aylık olarak 2392 TL'ye Varan ödeme hak sahibi kişilerin hesaplarında oluyor. Bu yardımdan Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerin yanı sıra Asgari ücretli ve emekliler de faydalanma imkanı yakalıyor.

TÜRKİYE AİLE DESTEK YARDIMI ALMA ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Türkiye Aile Destek yardımından yararlanmak için aranan şartlarda belli oldu. Ödeme almak için asgari Hane için ne kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor. bu şartı taşıyanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına giderek ya da e-devlet üzerinden online şekilde başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Aile Bakanlığı'nın yardım ödemeleri genel olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. Ödemesi onay alan kişiler T.C kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek ödemesini alabiliyor. Ancak başvuru esnasında IBAN numarası verdiyseniz banka hesabınızdan da ödeme alma şansına sahipsiniz.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PAKETİ 2 BİLEŞENDEN OLUŞUYOR

Türkiye aile destek yardımı iki farklı bileşenden oluşuyor. Bunlardan biri gelir durumuna göre aylık 850 ile 1250 TL arasında değişen aile yardımı Diğeri ise çocuğu okula giden ailelere verilen çocuk destek bileşeni. Okula giden çocuğu olan aileler her iki destekten de faydalanabiliyor. Destek ödemelerinin miktarı ise ailenin gelir durumuna göre belirleniyor. Yani düşük geliri olan aileler daha yüksek ödeme alıyor.