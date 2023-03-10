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Aile Bakanı az önce duyurdu! O illerde hesaplara 4336 TL nakit yardım yattı, hemen listeye bakın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık az önce açıkladı. O illerde hesaplara 4.336 TL nakit yardım parası yattı. Bu listede olan illerde yaşayanlar PTT'den ve banka hesabından yardım ödemesini alabilir.

Aile Bakanı az önce duyurdu! O illerde hesaplara 4336 TL nakit yardım yattı, hemen listeye bakın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Aile bakanı Derya Yanık az önce sosyal medya hesabından yardım duyurusu yaptı. Bu ay toplam 2 milyar 717 milyon lira yardım ödemesi hesaplara aktarılmaya başladı. Aile bakanı Derya Yanık Twitter hesabından yaptığı açıklamada mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını duyurdu.

AİLE BAKANLIĞI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ YAYINLANDI

Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Aile Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan Ağır engelli vatandaşlara ve ailelerine verilen ekonomik destek ödemesi olan evde bakım maaşı mart ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına geçmeye başladı. Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada bu ay toplam 2 milyar 417 milyon TL evde bakım maaşı ödemesi yapıldığını duyurdu. Evde bakım maaşı yatan iller listesinde netleşti.

4336 TL ÖDEME YATIYOR

Evde bakım maaşı ödemeleri Mart ayında zamlı olarak hesaplara yatıyor. Ocak Temmuz dönemi için zam yapılan evde bakım maaşı 4336 TL olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 564 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz."

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