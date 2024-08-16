Ağustos 2024 Volkswagen fiyat listesi ters köşe yaptı! Polo, T Cross, Taigo, T Roc, Golf, Tiguan ve Passat fiyatları kaç para?

Ağustos 2024 Volkswagen fiyat listesi zamlandı. Bu zamla birlikte, markanın en uygun fiyatlı modeli olan Polo’nun bile fiyatı 1 milyon 150 bin TL'yi aşmış durumda. Özellikle manuel vitesli modellerde dahi ciddi artışlar dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların fiyatları 1.3 milyon TL seviyesine kadar yaklaşıyor. Peki, güncel Volkswagen fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Volkswagen Polo Fiyatları: Artışlar Göz Kamaştırıyor

Volkswagen’in en popüler modellerinden biri olan Polo, yeni fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ağustos 2024 itibarıyla en düşük fiyatlı Polo 1.0 80 PS Manuel Impression modeli 1,154,000 TL’den satışa sunuluyor. Bu model, manuel vites tercih edenler için en uygun seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, otomatik vitesli bir Polo almak isteyenlerin cebinden çok daha fazla para çıkacak. Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life modeli 1,379,000 TL’ye satılırken, en donanımlı seçenek olan Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style modeli ise 1,591,000 TL’ye kadar çıkıyor. Bu fiyatlar, Volkswagen’in kompakt sınıftaki bu aracını satın almayı planlayanlar için bütçelerini yeniden gözden geçirme gereği doğuruyor.

Yeni T-Cross: Şehirli SUV Segmentinde Yüksek Fiyatlar

Volkswagen’in şehirli SUV segmentinde yer alan modeli T-Cross da zamdan nasibini aldı. Ağustos 2024 itibarıyla en uygun fiyatlı T-Cross modeli, manuel vitesli 1.0 TSI 115 PS Life versiyonu 1,553,000 TL’den satışa sunuluyor. Otomatik vitesli seçenekler ise 1,736,000 TL’den başlayıp, en üst donanım seviyesi olan T-Cross 1.0 TSI 115 PS DSG R-Line modelinde 1,910,000 TL’ye kadar çıkıyor. Şehir içi kullanım için ideal olan bu kompakt SUV, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Taigo Fiyatları: Dinamik Tasarım, Yüksek Fiyat

Volkswagen’in crossover segmentindeki temsilcisi Taigo, tasarımı kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Ağustos 2024 fiyat listesine göre, Taigo’nun manuel vitesli başlangıç modeli 1.477.000 TL iken, otomatik vitesli seçenekler 1,682,000 TL’den başlıyor. En üst donanım seviyesinde ise fiyatlar 2 milyon TL’yi aşıyor. Özellikle 1.5 TSI 150 PS DSG Style ve R-Line modelleri sırasıyla 2,017,000 TL ve 2,158,000 TL’ye alıcı buluyor. Taigo, genç ve dinamik kullanıcıları hedeflerken, bu fiyatlarla satın almak isteyenleri zorlayabilir.

Volkswagen Golf: İkonik Modelde Büyük Artışlar

Volkswagen’in ikon haline gelmiş modeli Golf, Ağustos 2024 zammıyla birlikte fiyatlarını yukarı çekti. Manuel vitesli Golf 1.5 TSI 116 PS Impression modeli 1,481,000 TL’den başlarken, otomatik vitesli Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life modeli 1,760,000 TL’ye satışa sunuluyor. En üst donanım seviyesindeki Golf R-Line modeli ise 2,254,000 TL’ye kadar çıkıyor. Golf GTI ve Golf R gibi performans modellerinde ise fiyatlar sırasıyla 3,175,000 TL ve 4,251,000 TL gibi oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor.

Tiguan ve Passat: Orta Sınıfın Güçlü Temsilcileri

Volkswagen’in SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Tiguan da zamlanan modeller arasında yer alıyor. Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life modeli 2,159,000 TL’den başlarken, en üst donanım seviyesi olan R-Line modelinde fiyat 2,727,000 TL’ye kadar çıkıyor. Dizel motorlu ve 4MOTION dört çeker sistemli versiyonlar ise 3,984,000 TL’ye kadar ulaşan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Passat cephesinde de durum farklı değil. Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression modeli 2,242,000 TL’den başlarken, R-Line versiyonu 2,899,000 TL’ye kadar çıkıyor. En üst düzeydeki 4MOTION ve dizel motorlu Passat modellerinde ise fiyatlar 4,491,000 TL’ye kadar çıkıyor.

Touareg: Lüks Segmentte Fiyatlar Uçuyor

Volkswagen’in lüks SUV modeli Touareg, zam sonrası fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance modeli 8,473,000 TL’den, R-Line modeli ise 8,848,000 TL’den satışa sunuluyor. Bu fiyatlar, lüks SUV segmentinde yer alan Touareg’i oldukça üst seviyeye taşıyor.

Kaynak: vw.com.tr

Derleme: Gazeteoku