Af geliyor! TBMM onayı çıktı tarih belli oldu

Milyonlarca kişi için af müjdesi TBMM’den geldi. Uzun süreden beri borç Çünkü altında ezilen vatandaşlar yeni kararla birlikte rahat bir nefes alacak. Çünkü sicil affı ve borç kapatma kredisi fırsatı geliyor. Torba yasa ile TBMM'ye gelen yeni düzenleme sayesinde birikmiş borçlar silinecek. Banka borçlarının yanı sıra Kamu borçları içinde düzenleme yolda. İşte beklenen af müjdesi ile ilgili merak edilenler…

Son dakika haberi: TBMM onayı ile af müjdesi geldi. Bankaların Kara listesinde yer alan ve birikmiş borcu bulunan vatandaşlar için sicil affı geliyor. Milyonlarca vatandaş, özellikle son iki yıldır yaşanan ekonomik kriz nedeniyle borç yükünün altında kalmış ödemekte güçlük çekmişti. Bu sebeple de Bankaların Kara listesine giren ya da icra takibine düşen vatandaşları oldu. Bu durumun çözümü için hükümet devreye girdi ve yeni borç kapatma kredisi paketi Hazırlandı. Sicil affı ve borç kapatma kredisi ile ilgili merak edilenler haberimizde…

BORÇ YÜKÜNDEN KURTARACAK DÜZENLEME GELİYOR

AK Parti hükümeti tarafından hazırlanan yeni yasa teklifi ile birlikte milyonlarca kişinin borçları silinecek, aynı zamanda sicil affı sayesinde kara listeden çıkmalarına olanak sağlanacak. Borç kapatma kredisi ve sicil affı, Yeni torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. Ekim ayında TBMM'nin yeniden açılması ve yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte gündeme gelecek ilk maddelerden biri de AF müjdesi olacak.

Eğer sicil affı kabul edilirse, bankaların Kara listesine giren vatandaşlar kara listeden çıkma şansına sahip olacak. Ayrıca devlet destekli borç kapatma kredisi sayesinde de vatandaşlar birikmiş borçlarını kamu bankalarına taşıyarak daha düşük faizli ve daha uzun vade seçenekleri ile ödeme şansına sahip olacak.

SİCİL AFFI VE BORÇ KAPATMA KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sicil affı ve borç kapatma kredisi için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Ancak meclis şu anda tatilde. Ekim ayında TBMM yoğun bir Mesai ile geri dönecek. Torba yasa maddeleri arasında yer alacak olan sicil affı ve borç kapatma kredisi de Ekim ayında masaya gelecek konular arasında yer alıyor. Kanun teklifi mecliste kabul edilip onaylanırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzalaması durumunda resmi gazetede yayınlanacak olan yeni sicil affı düzenlemesi yürürlüğe girmiş olacak.

KAMU BORÇLARI DA YAPILANDIRILACAK

Diğer yandan yeni bir yapılandırma paketi de gündemde. Kamu borçlarının yapılandırılması için yoğun bir talep var. Eğer bu taleplerde karşılık bulursa, Vergi borcu, SGK borcu, GSS prim borcu, trafik cezası gibi kamu alacakları da yapılandırılacak. Böylelikle vatandaşlar kamu borçlarını da daha kolay bir şekilde ödeme şansına sahip olacak.