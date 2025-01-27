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Af geliyor; GSS borçları siliniyor! Kimler yararlanacak?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan yüz binlerce vatandaşa umut ışığı olacak yeni bir af düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuluyor.

Af geliyor; GSS borçları siliniyor! Kimler yararlanacak?

Bu düzenleme ile yaklaşık 400 bin kişinin prim borcunun silinmesi ve devletin 250 milyon TL'lik alacağından vazgeçmesi planlanıyor.

Düzenlemenin Detayları

AK Parti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan mevzuat, nihayet tamamlandı. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak olan teklif, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının ve bunlara bağlı gecikme cezaları ile zamlarının tahsilinden vazgeçilmesini öngörüyor. Bu sayede, devlet milyonlarca liralık alacağından feragat ederek, borçlu vatandaşlara önemli bir nefes aldırmayı hedefliyor.

Af geliyor; GSS borçları siliniyor! Kimler yararlanacak?

Kimler Yararlanacak?

Düzenlemenin yasalaşması halinde, 1 Ocak 2015 tarihinden önce GSS prim borcu oluşmuş ve bu borçları ödeyememiş olan vatandaşlar aftan yararlanabilecek. Bu kapsamda, yaklaşık 400 bin kişinin borçlarının silinmesi bekleniyor. Ancak, 1 Ocak 2015 sonrası borçlar af kapsamına dahil edilmediğinden, bu tarihten sonraki borçlar için herhangi bir silinme söz konusu olmayacak.

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, 1 Ocak 2025'te 10 yıllık zaman aşımı süresi dolacak olan GSS prim borçlarına af getirilmesi planlandığı için, teklifin en geç Aralık ayı sonuna kadar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu sayede, borçlu vatandaşlar yeni yıla borçsuz bir şekilde girebilecekler.

Düzenlemenin Kapsamı ve Diğer Değişiklikler

Yaklaşık 8-9 maddeden oluşan bu torba yasa teklifi, sadece GSS prim borçlarının silinmesini değil, aynı zamanda engellilerin aylık bağlama oranları ve yaş kriterleri gibi konularda da değişiklikler içeriyor. Bu düzenlemelerle, sosyal güvenlik sisteminde daha kapsayıcı ve adil bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Af geliyor; GSS borçları siliniyor! Kimler yararlanacak?

Resmi Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, GSS prim borçlarına af müjdesini önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurması bekleniyor. Düzenlemenin detayları ve uygulama esasları, resmi açıklamaların ardından netlik kazanacak. Vatandaşlar, bu süreçte güncel bilgileri takip ederek, aftan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi sahibi olabilirler.

Kaynak: ntv.com.tr

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