Acil nakit ihtiyacına müthiş çözüm! 95.000 TL ‘Faizsiz’ ihtiyaç kredisi!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıyor. Temel ihtiyaçlarda dahi gelen büyük zamlardan sonra vatandaşlar zorunlu ihtiyaçları karşılamakta bile zorlanır hale geldi. Bu durumda birden vuku bulan ve nakit gerektiren ihtiyaçlar içinse bankalardan çözümler aramak tek seçenek oldu. Bankaların sunduğu nakit fırsatları sayesinde acil nakit problemi anında çözülüyor ve taksit taksit ödenebiliyor.



İhtiyaç kredisi çekmenin dezavantajı ise faiz oranları olabiliyor. Eğer yüksek faizli ihtiyaç kredisi çekilmiş ise bunun geri ödeme miktarı çektiğiniz limitin bile üzerinde olabilmektedir. Bu noktada ise bankaların ara ara sunduğu faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyaları tam da aranan şey oluyor. Peki, hangi bankalar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor? Sıfır faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? İşte faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 95 bin TL nakit almanın detayları...



FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR



Faizsiz ihtiyaç kredisi çekmek vatandaşlar için en el verişli ihtiyaç kredisi kampanyasıdır. Ancak bankalar genellikle faizsiz ihtiyaç kredisi verirken limitleri düşük tutmaktadır. Limitin artmasıyla hemen hemen her bankada faiz oranları da yükselmektedir.



İhtiyaç kredisini sıfır faizle çekmek isteyen vatandaşların başvurabileceği 6 farklı banka seçeneği bulunmaktadır. Elini çabuk tutan vatandaşlar bu 6 bankadan yararlanarak ihtiyaçları olan nakit desteğine üstüne ekstra bir ücret ödemeden ve taksitler halinde geri ödeyebilecekleri şekilde kavuşabilmektedir. Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank ve QNB Finansbank bulunmaktadır. Bu 6 banka sayesinde 95 bin TL’ye varan faizsiz ihtiyaç kredisinden yararlanılabilmektedir. Peki, 6 banka faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?



95.000 TL FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR



Denizbank faizsiz ihtiyaç kredisi olarak 10.000 TL + 10.000 TL faizsiz taksitli nakit avansı yeni müşterilerine özel olarak sağlamaktadır. Her ikisine de 6’şar ay vade imkanı vermektedir.



QNB Finansbank’ın yeni müşterileri ise 6 ay vade ile beraber 10.000 TL nakit avans fırsatı vermektedir.



Türkiye İş Bankası’na ilk kez gelen müşteriler ise nakit avansı 10.000 TL’ye kadar çekerek 5 ay sonra ödeyebilmektedir.



Yapı Kredi Bankası’nın sıfır faizli nakit avans kampanyasının geri ödeme süresi 6 ay olmaktadır.



Eğer Garanti BBVA’ya ilk kez müşteri olacaksanız 6 ay vadeli 10.000 TL nakit çekebilirsiniz.



Son olarak Akbank, yeni müşterisi olan vatandaşlar için tam 25 bin TL nakit avans ve ihtiyaç kredisi sağlamaktadır. İhtiyaç kredisine ayrıca 12 ay vade imkanı sunarken, nakit avans için ödeme süresi 6 aydır. Böylelikle toplamda 95 bin TL'ye varan faizsiz ihtiyaç kredisini uygun kampanyalar ile sağlayabilirsiniz.