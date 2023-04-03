Acil nakit ihtiyacı olanlara sıfır faizli kredi! 50.000 TL’ye kadar yatıyor

Nakit sıkışıklığı günümüzde iyice artmış durumda. Bu sene son zamanların en çok ihtiyaç kredisi başvurusu yapıldığı bir yıl oldu. Vatandaşlar ortaya çıkan ani nakit ihtiyaçlarına en hızlı çözümü bankalardan bulabiliyor. Ancak bunun için de bazı şartlar söz konusu. Vatandaşların belirli kriterlere uyması durumunda alabildiği ihtiyaç kredilerinin yanı sıra bankaların faiz oranları da büyük önem taşıyor. Faiz oranları ne kadar yüksek olursa vatandaşların yapacağı ödemeler de bir o kadar artıyor. Peki, sıfır faizli kredi veren banka detayları neler? Faizsiz ihtiyaç kredisi şartları neler? İşte faizsiz ihtiyaç kredisi detayları...



İŞ BANKASI SIFIR FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI



Türkiye İş Bankası, müşterilerine özel olarak ayrıcalıklı bir kredi fırsatı sunuyor. 50 bin TL’ye kadar verilecek faizsiz ihtiyaç kredisi kapsamında müşterilerine 12 aya kadar taksit seçeneği de sunuyor. 3 ila 12 ay arasında seçebilecekleri taksit imkanı da sunmaktadır.



Nakit ihtiyacı durumlarında İş Bankası kendi müşterilerinin sorunsuz şekilde çözüme kavuşmasını istiyor. Bu sebeple normalde en fazla 10 bin TL’ye kadar yapılan faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatını 50 bin TL’ye çıkardıklarını açıkladı. Yalnız İş Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi almak için bazı koşulların uygun olması da gerekmektedir.



İŞ BANKASI FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI



İş Bankası, kendi müşterileri ve müşterisi olmak isteyenler için sıfır faizli 50 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasını özellikle 3 ila 12 ay arasında geri ödeme yapacak vatandaşlara sunmaktadır.



Mevcut müşteri olan ya da müşteri olmak isteyen KOBİ’ler ile esnaflara verilecek olan 50 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi fırsatından yararlanmak çok kolay. Peki, esnaf ve KOBİ faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?



ESNAF VE KOBİ FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU



İş Bankası’nın esnaf ve KOBİ’lerine özel sunduğu sıfır faizli ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen müşterilerin yapması gereken tek şey kendilerine en yakın şubeye başvurmaktır. Şubeden yapılacak başvurular ile sıfır faizli kredi anında ödenmektedir.