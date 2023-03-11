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Acil nakit ihtiyacı olanlara hızlı çözüm! O bankanın uygulamasını indirin ve 20.000 TL kredi çekme hakkı kazanın!

Acilen nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haber! O bankanın uygulamasını indirene 20.000 TL kredi çekme hakkı veriliyor! İşte 20.000 TL ihtiyaç kredisi hakkına dair detaylar...

Acil nakit ihtiyacı olanlara hızlı çözüm! O bankanın uygulamasını indirin ve 20.000 TL kredi çekme hakkı kazanın!

Akbank, yepyeni bir uygulamayla vatandaşlara açıklama yaptı. Bu kampanya kapsamında ise vatandaşlar Akbank Direct uygulamasını yükleyerek nakit ihtiyaçlarına çok hızlı bir çözüm buluyor. Destek kredisi kampanyasıyla Akbank, yeni müşteriler için açıklama yaptı. Yeni müşteriler bankalar için oldukça önemli. Akbank da bu noktada bankasına gelenlere bir kampanya yaptı. Vatandaşlar faizsiz acil ihtiyaç kredisi ararken avantajlı bir kampanyayla karşılaştı. Peki, Akbank ihtiyaç kredisi şartları neler? Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar... 


Akbank çıkardığı kampanyalara yeni bir tane daha ekleyerek faizsiz kredi çözümünü getirdi. Yeni müşteriler için özel olarak sağlanan bu kampanyada şartlar ve detaylar anlatıldı. Ancak kampanya yalnızca yeni Akbank Direct müşterileri için geçerli olacak. Akbank kredi koşulları neler? 


Akbank 20.000 TL ihtiyaç kredisi 


Akbank yeni sunduğu kampanyayı yeni müşterilere özel olarak 31 Mart’a kadar sürdürecek. Akbank müşterisi olarak ve Akbank Direct uygulamasını telefonunuzdan kullanarak yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile nakit ihtiyacınıza çözüm bulabileceksiniz. Akbank resmi web adresinden yaptığı açıklamada faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasının detaylarını açıkladı. 


Akbank 20.000 TL ihtiyaç kredisi şartları neler? 


Akbank’a yeni müşteri olarak gelmek ve Akbank Mobil kullanmak öncelikli koşullar arasında yer alıyor. Akbank müşterisi olduktan sonra ise yapacağınız başvuru ile 20.000 TL kredi hemen hesaplara yatıyor. Akbank faizsiz ihtiyaç kredisi 10 bin TL’ye kadar oluyor. 10.000 TL ihtiyaç kredisini faizsiz şekilde almak için hayat sigortalı olarak ve 12 ay vade seçeneğinden yararlanarak almanız gerekmektedir.  


Akbank faizsiz ihtiyaç kredisi başvuru tarihi 


Akbank faizsiz ihtiyaç kredisine başvurmak için Akbank Mobil’den anında kredi üzerinden yeni başvuru yapabilirsiniz. Alacağınız 10.000 TL nakit faizsiz olarak verilmektedir. 10 bin TL üzerinde nakit ihtiyacında ise uygun oranlarda faiz uygulanmaktadır. Başvurunuza dakikalar içinde cevabınızı aldıktan sonra hesabınıza hızlı şekilde nakit para yatmaktadır. Hemen kullanıma hazır nakit paranızı hesabınız üzerinden harcayabileceğiniz gibi ATM’lerden de kullanabilmektesiniz.  


Özellikle kredi notu yüksek olan kişilere ayrıca 10 bin TL üzerindeki ihtiyaç kredileri de uygun faizlerle ve 36 aya varan vade seçenekleriyle onaylanmaktadır. Son başvuru tarihi ise 31 Mart'tır.  

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