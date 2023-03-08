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Acil ihtiyaçlara ilaç olacak ödeme! PTT'den ve ATM'den anında 15 bin TL veriliyor

Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat. Devletten 15.000 TL yardım ödemesi veriliyor. ATM'den ya da PTT'den hemen alabilirsiniz.

Acil ihtiyaçlara ilaç olacak ödeme! PTT'den ve ATM'den anında 15 bin TL veriliyor

Nakit paraya ihtiyacı olan, dar gelirli olan, ihtiyaç sahibi olan herkese aile Bakanlığı aracılığıyla ödeme yapılıyor. Devlet yardımı ödemeleri PTT'den ve ATM'den hesaplara geçiyor. Eğer maddi olarak ihtiyacınız varsa bankalara gitmek yerine devlete başvuru yaparak 15.000 TL'ye Varan aile yardımı ödemesi alabilirsiniz. Bu yardım ödemesi asgari ücretle çalışanlar başka olmak üzere emeklilere ve ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan çok sayıda yardım ödemesine ek olarak Türkiye Aile Destek paketi yardımı da başlamıştı. Türkiye aile destek yardımı sadece ihtiyaç sahiplerine değil aynı zamanda Asgari ücretli ve emeklilere de ödeniyor. Dar gelirli olan hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan herkes bu yardım için başvuru yapabiliyor. Aile yardımı ödemesi toplamda 15 bin TL'yi buluyor. Başvuru yapanlara PTT'den ve ATM'den veriliyor. Peki, kimler Türkiye aile destek yardımı olabilir? Aile yardımı başvuru şartları neler?

TÜRKİYE AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Dar gelirli, ihtiyaç sahibi, emekli ve Asgari ücretli için aylık olarak düzenli yapılan Türkiye aile destek yardımı başvuru şartları belli oldu. Aile yardımı ödemesinden faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gibi şartlar aranıyor. Bu şartları taşıyan emekli ve asgari ücretliye de ödeme yapılıyor.

PTT’DEN VE ATM’DEN ÖDEME ALABİLİRSİNİZ

Nakit ihtiyacı olan ve yardıma muhtaç olan kişiler aile yardımı için Aile Bakanlığına başvuru yapabiliyor. Başvuru işlemleri e-Devlet’ten ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan kabul ediliyor. Başvurular 10 gün içinde değerlendiriliyor ve sonuç başvuru sahibine bildiriliyor. Başvuru işlemleri olumlu sonuçlanan kişiler nakit destek ödemelerini PTT şubelerinden ya da ATM’den alabiliyor.

MART AYI AİLE YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

Peki, Mart ayı aile yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak. Aile Bakanlığı bu sabah ödeme tarihlerini açıkladı. Mart ayı aile destek yardımı ödemeleri 8 Mart tarihinden itibaren hak sahibi kişilerin hesaplarına yatmaya başlayacak.

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