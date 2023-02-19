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Acil ihtiyaç kredisi için Denizbank kolları sıvadı! En az 20.000 TL! Üstelik faiz oranı çok düşük

Acil ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında Denizbank müşterileri için kolları sıvadı! Denizbank 20.000 TL kredi düşük faizlerle veriliyor! İşte Denizbank acil ihtiyaç kredisi detayları...

Acil ihtiyaç kredisi için Denizbank kolları sıvadı! En az 20.000 TL! Üstelik faiz oranı çok düşük

Denizbank müşterilerine yine bir güzellik yaparak harika bir kampanyayla geldi. Kampanya kapsamında düşük limitlerde alınacak ödemeler için minimum faiz oranları uygulanmaktadır. 20.000 TL’ye kadar alacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak ve fırsatlardan yararlanmak çok kolay. Denizbank yeni kampanyası doğrultusunda acil nakit ihtiyacını karşılayarak en düşük limitlerden 20 bin TL’ye kadar kredi vermektedir.  


Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu 


Denizbank’ın müşterilerine hazırladığı bu güzel kampanya imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar banka müşterisi olmalıdır. Denizbank ihtiyaç kredisine banka müşterisi olur olmaz aynı gün içinde başvuruda bulunabilirsiniz. Yine aynı şekilde onay bildiriminiz tarafınıza hemen iletilir ve Denizbank acil ihtiyaç kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Denizbank uygun faiz imkanları ile en düşük tutardan başlayarak 20.000 TL’ye kadar nakit ihtiyaçlarına bu şekilde yardımcı olmaktadır.  

 


Denizbank ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler mobil uygulama aracılığı ile ya da tablet, cep telefonu, bilgisayar gibi araçlar üzerinden internet bankacılığından giriş yaparak başvuruda bulunabilmektedir. İsteyen vatandaşlar şubeye giderek de başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Ancak Denizbank müşterilerine özel kampanya kapsamında en düşük limitlerden 20 bin TL’ye varan krediye internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat kolaylıkla başvuru yapılabilmektedir. Nakit ihtiyacınıza anında kavuşabilmek için en iyi başvuru seçeneği mobil ve internet bankacılığıdır, çünkü ödeme anında hesaba yatmaktadır.  


Denizbank acil ihtiyaç kredisi  


Denizbank acil ihtiyaç kredisine ayrıca SMS yoluyla kolay biçimde müracaat edebilmektesiniz. DenizBank SMS için 3280 numarasını tuşlayarak, ardından “Kredi, T.C. kimlik, doğum tarihi” yazarak göndermeniz yeterlidir. 5 dakika olmadan tarafınıza sonuç ulaşır ve aynı anda hesabınıza paranız geçer. 

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