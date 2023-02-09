Acil destek ödemesi o devlet bankasından geldi! TC kimlik kartıyla gidene anında 50.000 TL nakit veriyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize Bir de deprem felaketi eklendi. Vatandaşın alım gücü her geçen gün düşmeye devam ederken nakit paraya ve toplu paraya olan ihtiyaç arttı. Bu durumda da birçok kişi banka kredilerini araştırmaya başladı. Özellikle düşük faizli kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve yoğun şekilde araştırılıyor.

Acil Nakit paraya ihtiyacı olan ve toplu para arayan Vatandaşa yardım eli Ziraat Bankası'ndan uzandı. Türkiye'nin en köklü özel bankalarından olan ve düşük faizli kredi kampanyaları ile çok konuşulan Ziraat Bankası, yine en düşük faiz oranları ile kredi verecek. Ziraat Bankası düşük faizli kredi kampanyası kapsamında kişiye özel faiz oranı uygulayacak. Üstelik gelir belgesi kefil ya da şart aranmıyor. Ziraat Bankası'na başvuru yaparak 50.000 TL’ye varan acil destek kredisi alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KAPILARINA VATANDAŞI AÇTI

Türkiye büyük bir deprem felaketi ile sarsılırken bir yandan da günlük hayat ve sorunlar devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde başlayan ekonomik kriz sonrasında borçlarını ödemekte ya da geçinmekte güçlük çeken vatandaşlar çareyi banka kredisi kullanmakta buluyor. Ziraat Bankası bu süreçte Vatandaşa yardım elini uzatmaktan çekinmiyor. Toplu paraya ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası'nın kapıları ardına kadar açık. Hiç şubeye gitmeden başvuru yaparak Ziraat Bankası'ndan düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

ACİL DESTEK KREDİSİ BAŞLADI

Türkiye'nin en kötü kamu bankalarından olan ve her zaman vatandaşa uygun faiz oranı ile kredi imkanı sağlayan Ziraat Bankası'nda acil destek kredisi kampanyası başladı. Kara gün dostu olan Ziraat Bankası'na başvuru yaparak 50.000 TL'ye Varan düşük faizli kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası'nın düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasında 1.89 faiz oranı uygulanacağı öğrenildi. Yani şu anda diğer bankalara oranla bu faiz oranı son derece makul görünüyor.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI

Ziraat Bankası'ndan düşük faize ihtiyaç kredisi alabilmek için bankanın aradığı koşullara uygun olmak gerekiyor. Bunlar arasında en önemli olanı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 18 yaşından büyük olmak. Yine düzenli bir gelire sahip olmak yani çalışıyor olmakta bankanın aradığı koşullar arasında yer alıyor.

Bu koşullara uygun olan ve Ziraat Bankası'ndan 50.000 TL 36 ay vadeli düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar için ödeme tablosu da belli oldu. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi paketinde aylık taksit tutarı 277 TL olarak belirlendi.

AYNI GÜN İÇİNDE HESABA YATIYOR

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurularınızı banka şubelerinden ya da hiç şubeye gitmeden online bankacılık hizmetleri üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru sonucu aynı gün içinde cep telefonunuza mesaj olarak geliyor. Başvurusu onaylananlar yine aynı gün içinde banka hesaplarından ödeme alabiliyor.